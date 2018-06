Gabon: MEKAMBO - Pour une ville aussi propre, la Mairie gratifiée du matériel d'entretien et de nettoyage

La mairie de la commune de Mékambo vient d'être dotée du matériel pour le nettoyage de la ville. Ce lot de matériel a été remis ce 11 juin dernier par les membres du Parti démocratique gabonais du département de la Zadié. L'objectif est de rendre la ville plus attrayante pour le bien-être des populations de la cité.

Brouettes, machettes, débroussailleuses, pelles, râteaux et bien d'autres matériels de nettoyage, sont le lot de don offert à la mairie de Mékambo. C'est l'initiative des membres du Parti démocratique gabonais du département de la Zadié. En lieu et place de Richard Ekazama (l'initiateur principal), Directeur du Centre d'études politique de cette formation politique empêché, que la militante du Pdg et membre du gouvernement, Edwige Betha a remis officiellement le don de matériels à la mairie de Mékambo. C'est accompagné des agents de la mairie que le maire Samuel Mbelou-Malela a reçu le matériel. Il n'a pas manqué de témoigner toute sa reconnaissance au nom de la mairie, aux donateurs. Il a d'ailleurs salué tous les fils et toutes les filles de la Zadié qui se battent pour le bien-être du département.

Ce don de matériel est la bienvenue disent les habitants de Mékambo. « Le lot de matériel composé de brouettes, de machettes, de débroussailleuses, des pelles, de râteaux et bien d'autres matériels de nettoyage va permettre à notre mairie de rendre la cité plus belle. Nous sommes en période de vacances et avec l'arrivée des vacanciers, il faut qu'ils trouvent notre cité aussi attrayante. Nous saluons cette initiative du collectif des fils et filles de la Zadié et surtout chapeau au Directeur du Centre d'études politique du PDG, j'ai cité Richard Ekazama ».

En tant que fille du département et membre du gouvernement, Edwige Betha a demandé aux uns et aux autres d'en faire bon usage. Ce don collectif est le fruit de la volonté des frères et sœurs de la Zadié. Soucieux du développement et de la préservation de l'environnement, Richard Ekazama ; aux dires de certains, « se bat pour rassembler, pour aider, unir, construire et développer le coin. C'est un homme bien ».

Les habitants du département de la Zadié attendent davantage des actions concrètes. Ils veulent plus les hommes d'action et non ceux qui promettent monts et merveilles. Richard Ekazama et les siens sont attendus par les populations pour d'autres actes palpables.