Madagascar: Parcs nationaux - Paiement des tickets d'entrée par TPE

Le parc national de Bemaraha est l'une des destinations les plus prisées par les touristes.

Malgré les incidents survenus sur la route menant vers le parc national de Bemaraha, des touristes continuent à visiter ce site tout en respectant les dispositifs de sécurité.

Suite aux attaques des étrangers sur la route menant vers le parc national de Bemaraha tout récemment, des dispositifs de sécurité ont été pris par « Madagascar National Parks ». Il s'agit notamment de paiement des tickets d'entrée des visiteurs dans tous les parcs nationaux par le système de paiement électronique ou TPE. Lequel est actuellement opérationnel dans les Aires protégées de la Montagne d'Ambre, de l'Isalo et de Bemaraha. Ce dernier est le premier à l'avoir adopté en novembre dernier. Les visiteurs peuvent également acheter leurs tickets d'entrée dans des établissements hôteliers comme l'Hôtel Renala au Sable d'Or à Morondava.

Baisse de 10%. En outre, le paiement des prestations des guides touristiques par « mobile banking » est également possible. L'objectif est de réduire la circulation d'argent en espèce dans les sites en incitant les visiteurs à ne pas emmener sur eux une somme conséquente, et ce, pour leur sécurité, a-t-on communiqué auprès de « Madagascar National Parks ». Notons qu'une baisse de l'ordre de 10% du nombre de visiteurs a été enregistré au mois de mai dernier, en raison de cet événement alors que le parc national de Bemaraha constitue une des destinations les plus prisées par les touristes. Dans la foulée de cet événement, les comités locaux du parc assurent le contrôle rigoureux de l'entrée et de la sortie du site tandis que la fermeture du Parc national de Bemaraha a été révisée à 15 heures au plus tard. A part ces dispositifs de sécurité, MNP via la Direction du Parc national Bemaraha collabore activement avec les autorités locales afin d'appliquer des mesures de contrôle prises à l'issue d'une réunion d'urgence sur l'insécurité qui a eu lieu le 14 juin 2018 à Bekopaka. L'Office Régional du Tourisme sur place, les forces de l'ordre et les autres parties prenantes y ont participé.

Résultats. Parmi les nouvelles dispositions adoptées, on peut citer, entre autres, les ratissages dans les villages environnant par la gendarmerie, le départ groupé des véhicules transportant les touristes ainsi que la présence des agents des Forces de l'Ordre à bord. Il y a déjà eu des résultats, car trois malfaiteurs ont été arrêtés samedi dernier, a-t-on appris. Par ailleurs, MNP a souligné que malgré ces incidents, des touristes viennent encore visiter le Parc National de Bemaraha qui demeure ouvert au grand public. Toujours pour une meilleure sécurité de leurs visiteurs, les autres parcs phares comme Ranomafana, Ankarafantsika et Ankarana vont bientôt adopter le paiement des tickets d'entrée par TPE pendant cette saison touristique, a-t-on conclu.