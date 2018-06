Madagascar: De Talleyrand au TGV

Le Mapar est entré au gouvernement au sein duquel le HVM s'est taillé la part du lion. La liste des ministres issus du parti présidentiel pour ne plus dire au pouvoir, a été même élaborée à part par Iavoloha.

« Le meilleur moyen de renverser un gouvernement, c'est d'en faire partie ». Trois siècles après, cette célèbre phrase de Charles - Maurice de Talleyrand - Périgord reste d'actualité. Andry Rajoelina semble en faire sienne avec l'entrée de ministres Mapar dans le gouvernement Ntsay, sauf qu'il ne s'agit pas de renverser ce dernier, mais de l'aider à la tenue d'« élections libres, inclusives, transparentes et acceptées par tous ». Et ce, afin de pouvoir renverser démocratiquement le régime HVM par la voie des urnes. D'une manière anticipée. Soit d'ici septembre au plus tard, car le délai légal de 90 jours pour la convocation des électeurs ne permet pas d'organiser le premier tour de la présidentielle au mois d'août. Ce qui donne un sursis d'un peu plus de deux mois à l'actuel locataire d'Iavoloha qui devra démissionner 60 jours avant la date du scrutin.

Le temps pour Hery Rajaonarimampianina de parader à bord du « command car » en tant que chef suprême des forces armées à l'occasion du 26 juin. Le dernier de son quinquennat. Pour sa part ou plutôt Mapar, son numéro Un ne cache pas son ambition de récupérer la clé qu'il avait remise à celui qui avait porté le dossard n°3 à la présidentielle de 2013. Et qui risque de la perdre en 2018. « Folaka la clé » pour reprendre le tube de Mario c'est-à-dire dans le scénario d'une défaite à la prochaine course à la magistrature suprême. « Tapaka sotro fihinanana » poursuit le jeune chanteur dont la chanson pourrait s'appliquer non seulement à son homme fort ou ce qu'il en reste, mais aussi et surtout à l'ensemble des cadres du HVM. En particulier aux ministres en « cravates bleues » qui pourraient alors broyer du noir.

En attendant, ils ont accaparé le gros des portefeuilles. Au propre comme au figuré. Contrairement au TGV dont l'objectif est d'entrer en gare d'Iavoloha au soir, sinon du premier, du moins du second tour de la présidentielle. Peu lui importe la part de ministères du Mapar. L'essentiel, c'est pas la rose, mais l'orange au gouvernement.