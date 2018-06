Madagascar: Carnaval de Madagascar - Haut en couleurs !

Colorée, métissée et animée, cette édition 2018 a, comme les éditions précédentes, malgré les mécontentements des automobilistes et ceux qui devaient passer du côté de Mahamasina, été un succès.

Un soupçon de fantaisie, un zeste de folie et une pincée d'originalité, ce carnaval se voulait sous le signe du partage et de la convivialité. Extravagants ou traditionnels, les participants à l'évènement se sont parés de leurs plus beaux atours et se sont surpassés pour se démarquer de leurs concurrents lors de ce grand carnaval qui a rassemblé des centaines de participants. Le public, très nombreux sur le parcours, a apprécié la rigueur des associations venues spécialement à Tana pour représenter leurs villes, mais aussi l'ambiance des danseurs traditionnels, dont les rythmes endiablés ont su réchauffer l'atmosphère un peu froide de ce samedi de juin.

Les rues de Mahamasina ont en effet été envahies par une cohorte de personnages insolites aux mille et une couleurs, des hommes et des femmes qui portaient fièrement les couleurs de leurs régions. Tenues, coiffures, accessoires et même des petits spectacles pour illustrer le tout, sans oublier les spectacles gratuits de Mage 4 et de Samoela devant le stade de Mahamasina ont également rassemblé les gens dans une ambiance de fête qui n'est pas près de s'arrêter. Le mois de juin est effectivement synonyme de fête et le Carnaval de Madagascar n'était qu'un début... au grand dam de certains usagers de la route qui devraient prendre leur mal en patience.