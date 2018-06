Madagascar: Salon de la Pâtisserie - Le chocolat de Madagascar en vedette

Le salon de la Pâtisserie s'est déroulé du 11 au 17 juin 2018 aux Portes de Versailles à Paris en France.

Le cacao et le chocolat de Madagascar étaient en vedette. En effet, la journée entière du samedi dernier a été consacrée à Madagascar et à son cacao, l'un des plus fins et les plus recherchés au monde, a-t-on appris d'après l'Office National du Tourisme de Madagascar. Durant laquelle, Chocolaterie Robert a participé activement. A part les séances de dégustation et de démonstration, une conférence autour de la filière cacao et du chocolat de Madagascar y a été organisée.

Toute la gamme de chocolats purs d'origine de la Grande Ile a été également exposée à ce salon de la Pâtisserie de la France. En outre, il y a eu des petits gâteaux de toutes les couleurs, des créations alléchantes et des partages de savoirs et des recettes traditionnelles ou innovantes entre professionnels et amateurs. Cet événement sans précédent réunit plus de 200 exposants et Pierre Hermé, qui a été élu meilleur pâtissier du monde en 2016, est le président d'honneur de ce salon de la Pâtisserie, a-t-on conclu.