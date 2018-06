Madagascar: Judo - Jeunes - L'ESCA domine sur Analamanga chez les jeunes

Sitraka Ratiarison sur la plus haute marche du podium.

Sur 31 titres en lice lors du sommet tananarivien des jeunes benjamins et poussins, le club de judo de l'ESCA est largement en tête avec 12 titres.

Elena Raoelison, la présidente de la ligue d'Analamanga de judo sort satisfaite du sommet tananarivien des jeunes. « ESCA a raflé presque tout. Félicitations à eux et à tous pour la bonne tenue de ce sommet. Je pense qu'avec un peu plus de rencontres de bon niveau, on peut viser plus que des titres africains chez nos jeunes ». Dans les rencontres par équipes, ces jeunes ont démontré leurs talents à l'image du combat de Sebany (senior) contre Rayan (cadet), ou de Mickey (minime) contre Kaya (senior). La ligue pense instaurer d'une manière ou d'une autre des rencontres des jeunes, car ce sera le seul moyen d'améliorer le niveau. Cette compétition a vu aussi la sortie d'un journal spécial judo avec l'Evénement de Tojohanitra Andriamanjatoarimanana et de son équipe en collaboration avec la ligue et avec l'appui d'Eau vive, Flamingo, FMJ, Shop lLiantsoa, Toyota Rasseta, Société Aldis, Men engage Madagascar.

Les résultats

Benjamin

-26 kg 1. RASOANAIVO Rary ESCA

-30 kg 1. RAZAKANIRINA Fitahiana RED

-34 kg 1. RAZAFINJATO Hasimamy ESCA

-38 kg 1. RAVELOSON Flavien RED

-42 kg 1. RAZAFIMPANJA Mparany Mandresy Fehezintsoa Saint- Michel

-60 kg 1. RATIARISON Sitraka ESCA

+60 kg 1. TAFITA Michel USC AJ

Benjamine

-33 kg 1. BENANDRO Roomaica ESCA

+36 kg 1. AINANIRINA Fiana RED

Poussin

-21 kg 1. RANDRIANAIVO Hajaina ESCA

-25 kg 1. RAMANANTOANINA Arinala ESCA

-30 kg 1. RANDRIANASOLO Renaud ESCA

-34 kg 1. RAVELOJAONA Yohan ESCA

-38 kg 1. RAKOTOMALALA Sandaniaina Saint-Michel

+38 kg 1. RAKOTOARINIVO Fitahiana ESCA

Poussine

-20 kg 1. RAKOTONASOLO Ny Aro Maharitra HAKUDOKAN

-24 kg 1. NIANDO Thierry Luciah CSF

-29 kg 1. RAFANOMEZANTSOA Tiana Mauriciana CSF

-33 kg 1. RAHANTANIRINA Sharon Jessica CSF

+33 kg 1. RABETAFIKA Colline ESCA

Par équipes dames : ESCA

Par équipes garçons : ESCA