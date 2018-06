Madagascar: Formation du gouvernement - Les révélations d'Andry Rajoelina

Andry Rajoelina dit non à une nouvelle Transition.

Hier, l'ancien président de la Transition a confirmé que le Premier ministre Ntsay Christian a réellement été présenté par le MAPAR.

L'ancien président de la Transition Andry Rajoelina sort de son mutisme pour éclairer l'opinion sur la composition du gouvernement. Au cours d'une émission spéciale diffusée hier sur VIVA TV et TV Plus, l'ex-homme fort du pays a fait des révélations sur les dessous de l'équipe gouvernementale dirigée par Ntsay Christian. Une occasion pour les observateurs d'apprendre qu'une fois de plus encore, le président Hery Rajaonarimampianina et le « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » ont utilisé une manœuvre dilatoire et ont fait un forcing pour obtenir la majorité des sièges au sein du gouvernement. « Ni le Premier ministre, ni moi-même n'avions été au courant de la liste des membres du gouvernement, mis à part ceux qui ont été proposés par le MAPAR et le TIM », a-t-il fait savoir. Et lui d'ajouter que « le Premier ministre Ntsay Christian n'a été au courant de la liste des ministres HVM qu'à son arrivée au Palais d'Iavoloha ». Pourtant, si l'on se réfère à la décision n°18-HCC/D3 de la Haute Cour Constitutionnelle, le président de la République devrait nommer les ministres sur proposition du Premier ministre.

Clés de répartition. Alors que la date prévue pour la formation du gouvernement était le lundi, Hery Rajaonarimampianina aurait organisé toute une manœuvre pour ne pas envoyer la liste des membres du gouvernement auprès du Premier ministre alors qu'il était prévu que ladite liste soit remise à Mahazoarivo le même jour à 9 h. A entendre les explications d'Andry Rajoelina, le HVM a passé outre les clés de répartition préétablies. Selons ses dires, les clés de répartition prévoient la présence au sein du gouvernement d'autres forces politiques, conformément à la décision de la HCC mais Iavoloha a encore bafoué cette disposition, car les autres partis tels que le VPM/MMM et le Hiaraka Isika n'ont eu droit à aucun portefeuille ministériel. « Le non-respect de la parole donnée a toujours été source des crises politiques qui se sont succédé au pays », a martelé le numéro Un de la Révolution orange.

Ministres HVM. Pour mettre fin aux mouvements de contestation actuels, Andry Rajoelina encourage le président Hery Rajaonarimampianina et le Premier ministre Ntsay Christian à discuter du cas des ministres HVM contestés, entre autres, Maharante Jean de Dieu, Riana Andriamandavy VII et Henry Rabary-Njaka. « Je pense que les remplacer ne constituera pas un drame pour le régime si cela nous permettra de résoudre une bonne fois pour toute cette situation de crise ». Face aux polémiques autour de la nomination de Ntsay Christian au poste de PM, Andry Rajoelina a expliqué que le nouveau locataire de Mahazoarivo a réellement été proposé par le MAPAR. « Après une concertation avec les députés, j'ai signé la liste sur laquelle son nom a figuré et ce, conformément aux dispositions de la décision n°18-HC/D3 de la HCC et de l'Avis n°1-HCC/AV du 17 février 2014 », a-t-il laissé entendre.

Election anticipée. L'ancien président de la Transition a aussi tenu à rassurer ses partisans dont bon nombre d'entre eux ont affiché leur déception après la formation du gouvernement. « Le forcing des tenants du pouvoir lors de l'adoption des lois électorales a incité les 73 députés à initier, avec plusieurs syndicats, un mouvement de contestation. Le fait que la Haute Cour Constitutionnelle a déclaré non conformes à la Constitution plusieurs dispositions de ces lois représente déjà une énorme victoire... Certes, la décision de la HCC du 25 mai ne nous satisfait pas, mais cela reste tout de même une décision de Justice donc il faut s'y soumettre ». Andry Rajoelina se dit conscient des grognes et de la déception des Malgaches, notamment à propos de la composition du gouvernement, surtout à cause de la forte présence des cravates bleues en son sein. Une réaction qu'il trouve « légitime et normale ». Cependant, selon ses dires, « refuser l'application de la décision de la HCC favoriserait le report des élections et maintiendrait le président de la République au pouvoir alors qu'il devrait démissionner 60 jours avant le scrutin. Nul n'ignore d'ailleurs que la même décision prévoit la tenue d'une élection présidentielle anticipée ».

Accord. Hier, l'ancien président de la Transition a tenu à mettre les points sur les « i » par rapport aux polémiques autour de l'existence d'un éventuel accord signé avec Hery Rajaonarimampianina. « Il n'y a eu aucun accord signé », a-t-il martelé. Il n'aurait également subi aucune pression internationale. Et lui de soutenir aussi : « Pour nous, le gouvernement constitue une étape, mais pas un objectif ». Ce ne serait donc pas pour avoir des sièges que le MAPAR a décidé d'adhérer au sein du nouveau gouvernement. A entendre les explications d'Andry Rajoelina, « ce qui importe pour le MAPAR c'est le scrutin ». En effet, il est contre la mise en place d'une nouvelle Transition véhiculée par les politiciens qui se sont réunis dernièrement au CCI Ivato et à l'hôtel Colbert. « Si vous n'aimez pas le président, il faut le sanctionner par la voie des urnes », a-t-il déclaré.

IEM. Il, c'est le leader de la Maison orange qui a exhorté le gouvernement à publier la date des élections dans les plus brefs délais. Une doléance a d'ailleurs été formulée auprès de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) afin que les candidats puissent accéder aux listes électorales. L'ex-homme fort du pays a aussi touché mot de l'Initiative pour l'Emergence de Madagascar (IEM). Prochainement, il fera le tour de Madagascar pour présenter son projet, mais aussi pour recueillir les propositions des populations des régions et des zones reculées. L'objectif étant d'élaborer un projet de développement adéquat aux réalités socioéconomiques malgaches. Ayant rencontré la presse ce jour de fête des pères, Andry Rajoelina n'a pas manqué de souhaiter bonne fête à tous les papas. Trop occupé par les préparatifs de sa tournée régionale, l'ancien président de la Transition a passé cette journée loin de sa famille.