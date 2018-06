Ile Maurice: Sports - Lancement du programme académique à Rodrigues

communiqué de presse

Le Trust Fund for Excellence in Sports (TFES), conjointement avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Commission de la Jeunesse et des Sports, a officiellement lancé le programme académique de développement du sport scolaire la semaine dernière au gymnase de Malabar à Rodrigues lors d'une cérémonie.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, en visite dans l'île a procédé à ce lancement en présence de la Commissaire de la Jeunesse et des Sports, Mme Rose de Lima Edouard, et le président du TFES, Me Modely Ponambalum, les sportifs et leurs accompagnateurs.

Le ministre Toussaint a déclaré que l'étroite collaboration établie entre son ministère et la Commission de la Jeunesse et des Sports va se poursuivre. Il a fait ressortir qu'avec le programme académique, le sportif-étudiant peut concilier les sports et les études.

'Le travail, la communication et la collaboration entre le ministère et la Commission se passe bien. Nous organisons plusieurs événements ensemble et cela va continuer', a indiqué le ministre de la Jeunesse et des Sports. M. Toussaint a aussi mis l'accent sur comment concilier les études et le sport. 'Aujourd'hui, les jeunes doivent savoir qu'il n'est pas nécessaire de faire un choix entre les études et le sport. On peut faire les deux. Il faut savoir gérer son temps et l'accompagnement aidera à cela', a-t-il souligné.

Il a aussi encouragé les sportifs à persévérer dans leur discipline de prédilection. Revenant sur les Jeux des Jeunes Elite, le ministre Toussaint a précisé qu'un plan est en élaboration afin que ces jeux soient résidentiels. Il a annoncé le dévoilement de la mascotte des Jeux des Iles le 29 juin prochain et le passage de la flamme des jeux à Rodrigues.

La Commissaire Rose de Lima Edouard a quant à elle souligné l'importance d'encadrer les sportifs. 'Nous avons à cœur le développement sportif et éducatif de nos jeunes. Le TFES nous rejoint dans ce même objectif où nous établissons l'équilibre entre le sport et l'éducation. Les sportifs peuvent embrasser une carrière professionnelle. Nous avons la responsabilité d'assurer votre avenir', a souligné Mme Rose de Lima Edouard.

Elle s'est aussi prononcée en faveur de faire du sport une filière professionnelle. La Commissaire de la Jeunesse et des Sports est revenue sur les mesures prévues pour l'accompagnement des sportifs, notamment le High Level Sports Scheme, le Grant Scheme, la reforme dans le sport d'équipe et la mise sur pied de sélections U20 et U21 pour le football et le volleyball.

Le programme académique est destiné à apporter un encadrement aux sportifs enregistrés auprès du TFES. Selon Me Modely Ponambalum, qui abordait les principes du programme académique, pour qu'un sportif puisse progresser, l'accompagnement sur le plan éducatif est aussi nécessaire. 'Il faut que les parents voient aussi que son enfant bénéficie de quelque chose en faisant du sport', a-t-il dit.

Le président du TFES n'a pas manqué de signaler ce qu'il qualifie de 'grand apport' de Rodrigues dans le sport national. Citant les athlètes Bernard Baptiste, Elvino Pierre Louis et Christiane Legentil, il a affirmé que Rodrigues possède les meilleurs modèles sportifs.

Représentée dans huit disciplines, incluant l'handisport, Rodrigues a remporté 41 médailles et a été sacrée meilleure région de la République pour les Jeux des Jeunes Elite 2018. Ainsi, une coupe de meilleure région a été remise à la Commission de la Jeunesse et des Sports et des trophées ont été remis aux sportifs ayant brillé aux Jeux des Jeunes Elite 2018. Le ministre Toussaint a remis le document contenant les termes de références du programme académique à la Commissaire de la Jeunesse et des Sports.

Programme « Zeness Montre to Talan »

Dans le cadre des 50 ans de l'indépendance de Maurice et les 26 ans de la République, le ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec la Commission de la Jeunesse et des Sports a organisé le casting pour le programme « Zeness to Montre to Talan ». Ce programme est un tremplin pour que les jeunes démontrent leurs talents artistiques. Le casting qui s'est déroulé au Centre Culturel et des Loisirs à Mon Plaisir a vu la participation d'une quarantaine de jeunes.

La grande finale est prévue le 11 août 2018 à l'occasion de la Journée Internationale de la Jeunesse, au Swami Vivekananda International Convention Centre à Pailles. Les sélectionnés de Rodrigues y participeront.