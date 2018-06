Tunisie: La voix de son maître ?!

3. L'inflation n'est qu'accessoirement d'origine monétaire. Elle puise ses racines plus dans la faiblesse de l'offre (et de la production) par rapport à la demande (et la consommation).

Politiquement, elle pourrait adopter une autre posture, celle adoptée par la Malaisie face à la crise asiatique de 1997. Mais ce n'est pas la BCT qui pourrait agir dans ce sens. C'est une décision politique du plus haut niveau, ce que la Tunisie ne peut pas faire aujourd'hui dans l'état de délabrement des institutions et de luttes fratricides au sommet de l'État

Le lendemain, la BCT relevait son taux d'intérêt directeur de... 100 points de base. Excusez du peu. La réaction de l'Utica ne s'est pas fait attendre. Les banquiers observent un silence prudent. L'Ugtt, on connaît son allergie chronique à ce genre de décision. Au sein des partis politiques sérieux, c'est le silence radio. Les autres versent comme toujours dans le populisme et la diabolisation du FMI. La voix de son maître ? Restons lucides.

