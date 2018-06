Afrique: Ça démarre mal pour les Africains

Pour continuer dans les similitudes pour les équipes africaines, le Nigeria a raté son entrée en matière, battue par une solide et réaliste équipe de Croatie (2-0) samedi dernier. Avec en prime un but contre son camp du défenseur des Super Eagles Oghenekaro Etebe.

Pourtant favoris et dominateurs face à la République islamique d'Iran, les Lions de l'Atlas ont encaissé un but, une tête plongeante d'Aziz Bouhaddouz contre son camp, à la 95e min. Là aussi, sur un coup franc.

Et les Pharaons ont longtemps tenu tête aux favoris de ce groupe A. jusqu'à la 89e min et cette tête de Gimenez à la suite d'un coup franc. De quoi rager. Pour le Maroc, de retour après 1998 vendredi dernier, la défaite s'est jouée dans les arrêts de jeu.

De leur côté, les premières équipes africaines en lice le week-end dernier, ont goûté aux réalités du haut-niveau. Sans beaucoup de succès. Leur bilan : trois sorties, trois défaites, quatre buts encaissés et zéro marqué. Pourtant, on y a cru. On a cru l'Egypte capable de marquer son premier point en coupe du monde après 27 ans d'absence face à l'Uruguay. Hector Cuper, le sélectionneur, n'a pas voulu prendre de risque et a préféré garder sa star, Mohamed Salah, sur le banc.

