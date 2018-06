Le président de la Fédération sénégalaise de football salue la décision du chef de l'Etat Macky Sall de se rendre à Moscou pour pousser les Lions à la victoire. Dans cet entretien, Me Augustin Senghor s'est aussi réjoui des conditions d'accueil de la délégation du Sénégal à Kaluga.

Accueil de l'équipe à Kaluga : « Depuis notre arrivée, nous avons vu que la population locale était prête à accueillir les équipes qualifiées en coupe du monde.

Kaluga n'est pas loin de Moscou et c'est un bon endroit pour se concentrer. Les infrastructures sont de qualité ; de même que l'hôtel où nous sommes les seuls à loger. En plus, les autorités locales n'ont ménagé aucun effort pour faciliter notre préparation ».

Rapport avec la Fifa :

« A ce jour, il n'y a aucune zone d'ombres avec la Fifa. L'organisation d'une Coupe du monde n'est pas une mince affaire, la Fifa la prépare pendant des années. Elle a eu le temps d'organiser plusieurs séminaires au profit des équipes qualifiées sur les règles à respecter en vue d'un bon déroulement de la compétition.

Certes ce sera notre deuxième participation, mais nous avons commencé à capitaliser une certaine expérience dans ce genre d'évènement. Nous savons que la bonne tenue d'une compétition ne dépend pas que de l'organisateur mais aussi des équipes qui y participent. C'est pourquoi en amont, il est important de prendre les bonnes dispositions ».

Arrivée de Macky Sall à Moscou :

« La présence du chef de l'Etat, Macky Sall, à Moscou pour assister au match contre la Pologne est très réconfortante. Les autres pays n'ont pas eu cette chance. C'est une motivation supplémentaire pour nos joueurs. Et la meilleure façon pour nous de lui exprimer notre reconnaissance, c'est de remporter la victoire.

En tout cas, la fédération et le ministère des Sports se mobilisent pour qu'on puisse réaliser ce pari. L'ambassade du Sénégal à Moscou, en collaboration avec le ministère des Sports, travaille également pour que les supporters puissent bien accompagner les "Lions".

D'ores et déjà, nous avons commandé des billets pour qu'au minimum, on puisse en avoir 250 pour chaque match, compte non tenu de ceux qui ont acheté leurs propres tickets ».

Gestion des primes :

« Jusqu'ici, nous n'avons pas connu de problème de primes. On peut même dire que le fait de participer à une coupe du monde sans que cette question ne pollue un peu l'atmosphère est chose rare en Afrique. Nous en rendons grâce à Dieu et prions pour que cette situation perdure.

L'Etat et le ministère nous avaient donné des instructions afin que les primes soient réglées bien avant même que les joueurs ne les réclament. Cette fois, nous avons innové en leur ouvrant des comptes bancaires.

D'ailleurs, ces derniers jours, certains nous ont dit qu'ils ont commencé à percevoir leurs primes de participation et celles-ci ont été précédées par les primes de qualification qui ont été payées intégralement par la fédération. Nous prions, par ailleurs, pour que l'équipe se qualifie en huitième de finale.

Dans ce cas, les joueurs auront 15 millions de FCfa chacun. Nous voulons même qu'ils franchissent le cap des huitièmes avec brio afin de voir avec l'Etat si nous pouvons leur octroyer des bonus. Notre souhait est que l'équipe aille le plus loin dans cette compétition. Ce qui est fort possible car j'ai rarement vu une équipe aussi sereine et confiante ».