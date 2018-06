Après avoir échangé pendant deux jours avec le Top management de la Bad, des journalistes africains, coréens et américains se sont rendus, les 4 et 5 mai dernier, à Zatta et N'Gbékro. Ces deux villages du district autonome de Yamoussoukro ont bénéficié du projet Saemaul Undong. Un modèle de développement initié en Corée du Sud qui a donné des résultats satisfaisants au grand bénéfice des populations.

Silhouette frêle, Sylvie Zounon est devenue, en un temps relativement court, une dame épanouie et prospère. De simple paysanne avant 2014, elle est devenue maintenant autonome et dirige une Pme.

Recevant le 4 mai dernier, une délégation de la Bad conduite par Olivia Nadine Ndong Obiang et comprenant également des journalistes africains, coréens et américaines, cette mère célibataire de quatre enfants a exprimé sa satisfaction à ses hôtes.

Son succès a été rendu possible grâce à la collaboration entre la Bad et ses partenaires comme la Corée dans le projet Saemaul Undong (Su). Zatta, un village du district autonome de Yamoussoukro est, avec N'gbékro, les localités bénéficiaires en Côte-Ivoire du projet Saemaul Undong (Su).

D'ailleurs, elle partage cette réussite avec Kouassi Ngoran, un autre agriculteur originaire du village de N'gbékro et qui a bénéficié des actions du Saemaul Undong.

Il dirige, lui aussi, une Pme et emploie six personnes. Ce projet a été lancé en 2014 par la Bad, sous l'égide de la Koafec (Coopération économique entre la Corée et l'Afrique) et à travers l'Institut africain de développement (Iad). Il a été mis en œuvre par l'Agence nationale d'appui au développement rural (Anader) et supervisé par le comité du village Su élu par les villageois.

Ce projet a changé les conditions de vie de cette femme qui exploite un périmètre maraîcher de deux hectares et demi à la lisière du village de Zatta. Elle est devenue autonome et parvient à prendre en charge la scolarisation de ses enfants. « Mon fils ainé est à l'université.

Le cadet est en classe de troisième. Je consacre 70% de mes bénéfices à la scolarisation de mes enfants», a confié Sylvie Zounon. Elle a reçu du projet, un prêt de 236.000 FCfa pour se lancer dans le maraîchage.

Aujourd'hui, pour rentabiliser son exploitation, elle travaille en coopérative avec Kouadio Kan, un jeune originaire d'un village voisin. Avec ce dernier, ils emploient cinq permanents sans oublier les journaliers qu'ils rémunèrent chacun 2.300 FCfa par jour.

Tout a commencé en 2014, quand ces deux localités ont été choisies, suite à une sélection. « Cinq villages présélectionnés par le ministère de l'Agriculture- Zatta, Ngbékro, Seman, Lolobo, Manhounou Akoue. Le choix des deux villages est lié à l'accessibilité et la volonté des populations », a expliqué Dr Miaman Koné, directeur des études et de la consultance de l'Anader.

Le choix fait, il y a eu la formation des formateurs à Séoul en Corée sur la philosophie Su des représentants du ministère de l'Agriculture, de l'Anader, des leaders des Comités villageois.

Ensuite, c'est la formation des villageois sur les techniques agricoles innovantes; la maçonnerie; la comptabilité ; la tenue de livres; la dynamique de groupe; la gestion de l'environnement et la cohésion sociale. « Su est un projet particulier.

Dans le passé, on déroulait un projet sans consulter les populations. Pour celui-ci, nous avons décidé de ce que nous voulions », a rappelé Kouadio Amani Hervé, le président du Su de Zatta. « Nous avons listé nos besoins qui ont pour nom foyer, accès au financement, construction d'une école maternelle », a-t-il dit.

Il a salué la mise en œuvre de ce projet qui a changé radicalement la vie des villageois de Zatta et de N'gbékro par la réalisation de nombreux édifices. «Aujourd'hui, grâce au Su, notre village est doté d'un foyer moderne de 500 places assises. C'est ici que se tiennent désormais, toutes les rencontres.

Nous avons une école maternelle sans oublier l'accès au financement et un marché moderne. Ce qui permet de se lancer dans des activités comme l'agriculture », se félicite-t-il. M. Kouadio a souligné qu'avant le projet, beaucoup de jeunes ne travaillaient pas, maintenant, avec la coopérative, beaucoup trouvent leur compte.

« Le projet nous a dotés des édifices dont on avait besoin. Il y a aussi le travail en coopérative, la formation sur les techniques agricoles, le renforcement des liens d'amitié entre les populations, l'autonomisation, la création d'emplois », dit-t-il avec fierté.

Changement de mentalités

Le village est doté d'une école primaire avec trois salles de classe; des logements pour les enseignants ; une garderie; quatre hectares de fermes de manioc et 160 hectares de fermes de tomates; un centre de jeunesse avec un bureau et un siège pour les opérations de micro finance du village; un marché avec six latrines. Ce village a reçu un financement de 90 millions de FCfa.

Au cours de la visite dans ce village de plus de 8.000 habitants et situé à 15 Km à l'ouest de Yamoussoukro, la délégation de la Bad s'est rendue successivement au foyer des jeunes, à l'école maternelle, à l'école élémentaire. Dans ces différents endroits, les bénéficiaires ont salué l'impact du projet dans la vie des populations.

« La construction de cette garderie est une initiative à saluer. Maintenant que nos enfants vont à l'école, nous pouvons nous consacrer à nos activités tranquillement », confie Kouakou Brou Eugénie, une parente d'élève.

« Grâce au projet qui a réhabilité trois salles de classes dans notre établissement, le cadre de travail est agréable », note Dié Ndri Joseph, le directeur de l'école primaire de Zatta 3.

Après Zatta, c'est autour de N'gbékro d'accueillir la visite de la délégation de la Bad. Ce village avec une population estimée à 3.000 habitants, est situé à 12 Km de Yamoussoukro. Pour ce projet, il a reçu un financement de 100 millions de FCfa.

Ce qui a permis de réaliser un barrage d'irrigation ; une école primaire avec trois salles de classe; 12 latrines; des logements pour les enseignants ; un centre médical ; quatre hectares de fermes de manioc ; une ferme avicole.

En plus, 67 membres des comités villageois de ces deux localités ont été formés à la gestion financière. 155 bénéficiaires dont 72 femmes (46%), ont eu des prêts à hauteur de 16.045.500 de FCfa. « Avant le projet, je faisais le maraîchage sur une petite parcelle. Maintenant, je travaille sur un hectare et demi.

J'ai reçu un prêt de 200.000 FCfa. Je prévois une extension sur quatre hectares », note Kouassi Ngoram qui dit écouler sa production sans difficultés grâce à l'appui de l'Anader.

« Grâce au projet, notre village est en train de prendre le train du développement. La nouvelle mentalité inculquée par la Corée a permis de redynamiser la solidarité », souligne, à son tour, Ndri Kouassi Moïse, le président du comité Su de N'gbékro.