Congo-Brazzaville: L'opposition toujours ...

Venue des universités, instituts et facultés de France, une cinquantaine d'étudiants a pu… Plus »

Disons une fois encore, au risque de nous répéter indûment, que le Congo et les Congolais ont beaucoup à gagner dans la mise en ordre qui se prépare. Tout simplement parce que c'est d'elle et d'elle seule que naîtra la démocratie apaisée, efficace, responsable à laquelle nous aspirons tous et depuis fort longtemps. Bien au-delà des échéances électorales à venir, notamment de l'élection présidentielle qui se déroulera en 2021, ce qui est en jeu dans cette affaire n'est pas autre chose que la poursuite de la longue marche vers la modernité entreprise par notre nation au lendemain de la Conférence nationale.

Nul ne saurait regretter que l'opposition congolaise s'organise enfin dans un ensemble solide, cohérent, structuré, donc crédible. C'est, en effet, ainsi et pas autrement que notre jeune démocratie s'affirmera, sur le plan intérieur et sur le plan extérieur, comme une nation moderne respectueuse des valeurs sur lesquelles repose aujourd'hui, pour une très large part, le progrès des peuples dans toute l'étendue de la planète.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.