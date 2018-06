Maroc: Le Marrakech du rire, édition 2018

Ce désormais prestigieux et populaire festival qui a inspiré fortement le "Parlement du rire" de Mamane et ses compères africains, tient lieu de référence depuis 2011 à Marrakech, au Maroc.

Créé par l'excellent humoriste Jamel Debbouze, il est diffusé chaque année sur la chaîne de télévision française "M6". On estime son coût à environ trois millions d'euros par édition et la joie qu'il communique demeure réelle car, il se veut un véritable trait d'union entre les cultures. En effet, l'on vient des quatre coins du monde pour rencontrer les artistes qui foulent ses planches. S'y côtoient, plusieurs nationalités parmi lesquelles, marocaine, française, canadienne, togolaise, ivoirienne, belge, suisse.

Michaëlle Jean, la secrétaire générale de la Francophonie, met, d'ailleurs, un point d'honneur à soutenir ce grand rendez-vous culturel car elle a très vite compris que cette richesse va dans le sens des valeurs que prône son institution et, pour reprendre un bon mot de Jamel, « Ce soutien prouve une fois encore que le rire n'a pas de frontières et, qu'année après année, le festival grandit. »

L'on nous promet ainsi, pour la 8e édition de Marrakech 2018, du 20 au 24 juin, un cru encore plus tordant et désopilant dans la meilleure humeur avec le même résultat que l'on soit au festival ou devant son poste téléviseur.

L'événement est suivi chaque année par environ soixante-dix millions de téléspectateurs de par le monde et grâce aux nombreuses diffusions dans plusieurs pays.

L'édition 2018 attendue s'annonce donc exceptionnelle pour ce qu'il est convenu d'appeler désormais la messe de l'humour, sur son retour et qui rassemblera plus de cent cinquante artistes issus des quatre coins du monde pendant cinq jours, transformant Marrakech en capitale mondiale de l'humour francophone.

"Marrakech du rire", ce sont des humoristes confirmés, mais également de nouveaux talents qui se produisent. Avec un nombre de spectateurs de plus en plus en hausse pour des spectacles à guichets fermés, on peut donc aisément imaginer les cohortes pendant la mise en vente des tickets.

Fort de ses quatre-vingt-dix mille spectateurs, le" Marrakech du rire" n'a plus rien à envier à la concurrence comme les festivals de Montréal ou de Montreux. Que dire de son audience sur les réseaux sociaux, huit millions de fans dont plus de quatre cent mille sur Facebook!

C'est une grosse machine que ce festival car pour une dizaine de jours, il mobilise près de quatre cents personnes et autant de bénévoles et techniciens.

Durant cinq jours, ce sont d'intenses spectacles. Eko et ses amis pour animer le Grand gala d'ouverture, une soirée arabophone avec chanteurs, danseurs et comédiens sur la scène du Palais Badii, mais également l'Afrique avec sa soirée dédiée, Gala Afrika, un beau spectacle en perspective conduit par Mamane qui met en scène des artistes camerounais, congolais, sénégalais, gabonais et ivoiriens.

Très attendu aussi, le gala de clôture «Jamel et ses amis», les 22 et 23 juin, au mythique Palais Badii, lieu de prédilection pour les grands humoristes de la trempe des Florence Foresti, Gad El Maleh, Patrick Timsit, Kad Merad, Anne Roumanof ou encore Elie Semoun, retransmis sur les chaînes de télévision "M6", "TV5 Monde" et "2M TV".

Le festival se tient dans différents lieux de Marrakech, dont le Théâtre royal, le Colisée, l'Institut français, la place Jemaa El Fna et le mythique Palais Badii.

Jamel Debbouze, très optimiste pour sa 8e édition, a déclaré: « Les gens talentueux qui font rire, ça ne se trouve pas facilement. Cette année, on est sûr de nous, sûr d'avoir trouvé des gens qui vous feront rire ». Son créateur considère, en outre, qu'il vit depuis huit ans un rêve éveillé.