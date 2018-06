Togo: Le Centre commercial Sun Plazza de Sokodé reçoit le soutien du patronat français

Le projet pilote Sun Plazza, un plan Marshall africain pour les pays de la Zone Franc ?

Le comité directoire national de la plus grande fédération patronale de France, la CPME a retenu le projet citoyen et solidaire de construction de Centre commercial Sun plazza de Sokodé, avec deux autres du Cameroun et de la Côte d'ivoire. Ces trois ont été présentés le 12 juin dernier au salon PME by CPME au Palais Brongniart à Paris (France).

En effet, le projet de Sun Plazza de Sokodé a été retenu en raison de son business model qui est inédit dans un monde économique hyperconcurrentiel. Inédit, parce que le projet a été imaginé et pensé par les artisans, les PME, les PMI, les ETI et le secteur marchand.

Il créera 1400 emplois directs et indirects,150 jeunes de niveau Bac à former en agents commerciaux, 30 responsables de coopératives agricoles biologiques, plus de 500 jeunes non diplômés seront formés en électricité, menuiserie, mécanique, plomberie et bricolage.

Le tout sera appuyé par trois industries moyennes. Il est financé à 100% par le secteur privé sans subventions, ni aides d'une quelconque organisation et doté d'une cellule de veille stratégique et d'intelligence économique.

C'est ainsi, que lors de la présentation du projet Sun Plazza au salon PME by CPME, les initiateurs ont eu l'honneur de recevoir le soutien de la Ministre du Travail du gouvernement français, Mme Muriel Pénicaud, Ex-directrice générale de Business France, qui a passé d'excellents moments avec eux.

La Ministre française Muriel Pénicaud, a apporté son soutien ferme, économiquement et géopolitiquement parlant au projet Sun Plazza de Sokodé.

Selon nos sources, ce projet de Sokodé (Togo) servira de pilote et sera élargi dans les autres pays d'Afrique francophones dans les prochains mois et années pour remédier entre autres, à la malédiction des aides et de subventions, l'esclavage économique et social, l'éternel assistanat des peuples africains et les tragédies de sa jeunesse.

Interrogé sur cette kyrielle de soutiens, l'Administrateur Directeur Général de la Société de Gestion du Centre d'Affaires de Sokodé (SOGECASO), société de projet de Sun Plazza (www.sun-plazza.com), Sylvain K. SASSE a confié qu'« avec prétention et même sans prétention, le projet de construction de l'Ensemble commercial Sun Plazza de Sokodé, est une forme de plan Marshall africain, que nous avons piloté dans les épreuves et autres obstacles de 2015 jusqu'à ce jour dans un contexte économique mondial où les africains sont interdits de développement par leur peur de prendre les risques et d'embrasser l'innovation.

Avec modestie, vous ne m'interdirez pas quand même d'appeler ce plan, le plan SASSE pour la reconstruction des pays de la Zone Franc. D'autres communes africaines, nous ont sollicités, pour la mise en œuvre de ce projet similaire dans leurs villes. En raison des instructions de notre cellule de veille stratégique et d'intelligence économique, nous vous épargnons de certains aspects tactiques de ce plan ».

Aussi, « ce n'est pas pour rien, que Madame la Ministre Muriel Pénicaud est venue nous soutenir. Nous devons prendre conscience que notre monde actuel, est dirigé, selon le Président de la Francophonie des Affaires et Ancien Premier Ministre togolais Mr Kodjo, par quatre paramètres qui constituent le "secret" des Nations gagnantes : la vitesse, la connectivité, l'immatériel et l'innovation.

Bref laissons nos verbiages intellectuels, de côté, et mettons-nous réellement au service du développement intégral des peuples africains sans quoi notre génération et celle à venir le regretteront. Aucun étranger, aussi humaniste qu'il soit, ne viendra pas développer l'Afrique à la place des africains... », a-t-il ajouté.

Dans un contexte économique et géopolitique hyper-concurrentiel et mondialisé, l'innovation créative est la clé du succès, dit- on. Nous espérons que la mise en œuvre de ce projet pilote de Sokodé, via ce plan Marshall africain, puisse créer un déclic auprès des opinions publiques africaines.