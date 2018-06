Mali: La migration au cœur des échanges de la 7eme session du CESC

Débuté depuis le 05 juin 2018 au siège de l'institution à Koulouba, les travaux de la 7è session de la 5è mandature du Conseil économique, social et culturel (CESC) doivent prendre fin en principe ce lundi. Lors de cette session, le thème de la «Migration» est au cœur des échanges entre experts et membres du CESC.

S'exprimant à ce sujet, le président du CESC, Dr Boulkassoum Haïdara a expliqué que la migration est un sujet d'actualité d'une extrême sensibilité. Face au départ de nos bras valides vers d'autres cieux, à la recherche de l'eldorado, les membres du Conseil économique, social et culturel ont décidé de s'imprégner de tous les aspects de ce fléau.

« Au cours de la session, divers aspects du phénomène migratoire seront passés en revue : la politique nationale de la migration, la migration et les défis sécuritaires, la migration et les droits humains, la migration et l'environnement, la migration et le genre, la migration et l'emploi des jeunes ». a-t-il précisé.

Par ailleurs, le président du CESC a estimé qu'il doit revenir à la société civile de faire comprendre aux éventuels candidats à l'émigration que le temps est révolu où les migrants étaient de véritables acteurs de développement.

En plus, il a invité ses collègues à s'investir auprès des plus hautes autorités pour convenir avec les pays de destination, de la mise en œuvre d'un protocole d'accord tendant à humaniser les désagréments fréquemment causés aux migrants à l'accueil, au traitement, en cas d'expulsion ou de rapatriement à partir de ces pays.

Il s'agit aussi de développer un accord de partenariat bilatéral ou multilatéral tendant à motiver les migrants à s'occuper dans leurs pays de départ et de manifester une volonté politique en faveur de la nécessaire adéquation entre la formation et l'emploi conformément aux besoins supposés réels de l'Etat et des populations.