Mali: Finances publiques - Le pays et les PTF passent en revue le CREDD, les ODD et de la SCAP

Les représentants des services techniques de l'Etat, de la société civile, du secteur privé ainsi que les partenaires techniques et financiers(PTF) se réunissent dans un hôtel de la place , pour la revue 2017 du Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD), des Objectifs de développement durable (ODD) et de la Stratégie commune d'accompagnement pays (SCAP). Elle a pour objectif de faire l'état de mise en œuvre des politiques en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités.

La tenue conjointe de la revue CREDD, ODD et SCAP, commencée depuis l'année dernière, vise à harmoniser et à rationnaliser les dispositifs de suivi de nos politiques et stratégies de développement, en assurant l'arrimage du suivi des ODD et de la SCAP à celui du CREDD, pour plus de cohérence et de synergies d'actions en vue d'une meilleure coordination de l'action gouvernementale.

Ainsi, cette rencontre offre l'opportunité aux différents acteurs, d'avoir des échanges constructifs et fructueux sur le niveau d'atteinte des indicateurs de résultats , atteints ou non, par rapport aux cibles, les explications des résultats, l'exécution budgétaire et financière ainsi que les solutions envisagées pour remédier aux difficultés rencontrées.

Pour permettre l'analyse de la performance des politiques publiques, un rapport préparé par la Cellule technique du CSLP a été soumis à l'appréciation des participants en vue d'y apporter des améliorations.

Ce rapport, dira le secrétaire général du ministère de l'Economie et des finances, est le fruit d'un travail concerté avec les trois groupes thématiques : Croissance économique inclusive et durable ; Accès aux services sociaux de base ; Développement institutionnel et gouvernance.

Parlant du rapport 2017 du CREDD, le chef de file des PTF, Jolke Oppewel, souligne qu'il résulte de sa mise en œuvre un certain nombre de résultats encourageants notamment l'amélioration de la stabilité du cadre macroéconomique, les progrès dans l'accès aux infrastructures de base comme les routes, l'électricité, l'eau, la scolarisation des enfants.

Toutefois, il subsiste des problématiques majeures dont celles de la situation sécuritaire, du transfert effectif des ressources et des compétences aux collectivités territoriales dans le cadre de la politique de décentralisation, d'une meilleure intégration du défi démographique, de la réduction des disparités régionales et de genre dans l'accès aux services sociaux de base, de l'atteinte des ODD.

S'agissant du rapport de la SCAP, selon le chef de file des PTF, les résultats sont globalement peu satisfaisants. Ce qui laisse entrevoir que les objectifs ne seront que partiellement atteints à l'échéance de la stratégie en cours.

Les conclusions issues de cette revue technique qui prend fin ce mardi seront soumises à la revue politique qui se tient, le jeudi 21 juin sous la présidence du ministre de l'Economie et des finances.