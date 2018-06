Seychelles: La version créole de la constitution des Seychelles présentée au président

"Cette constitution peut être beaucoup plus réussie que la version anglaise et à en juger par la foule aujourd'hui, on peut voir que le projet est au cœur des hauts fonctionnaires", a déclaré M. Pool lors du lancement.

L'un des chapitres sur la Charte seychelloise des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été traduit en créole par l'avocate et politicienne Alexia Amesbury. De 2008 à 2009, un comité directeur national a également travaillé sur une version simplifiée de la constitution qui a été lancée le 21 février 2014, pour coïncider avec la Journée internationale de la langue maternelle, reconnue par les Nations Unies.

"L'équipe avait également besoin d'une bonne compréhension des deux langues pour ne pas mal interpréter le texte. Cela a été possible grâce à la volonté, l'engagement et la participation active de toutes les personnes impliquées ", a ajouté Mme. Ben David.

Copyright © 2018 Seychelles News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.