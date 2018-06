Burkina Faso: Ramadan 2018 - Les fidèles musulmans ont prié pour la paix et la concorde nationale

Une grande partie des musulmans de Ouagadougou a convergé vers la Place de la Nation le vendredi 15 juin 2018 à 9h, pour exécuter la prière de début de fête de Ramadan.

C'est l'imam El Hadj Adama Zoungrana, l'adjoint du grand imam de la communauté musulmane, qui a officié la prière de deux rakats à l'occasion, avant d'invoquer la miséricorde divine en faveur des jeûneurs musulmans, en faveur de la paix sociale dans la cohésion, la concorde et la fin de l'activité terroriste au Burkina.

Entre 7h et 8h, le matin, une longue file de musulmans se dirigeait vers la Place de la Nation pour se faire une place, en attendant l'arrivée de l'imam Adama Zoungrana.

« Allaahou akbarou ! Allaahou akbarou ! » 7 fois au début du premier rakat, suivi de la récitation de la sourate Fatiha et de la sourate 87 « le très Haut », avec le déroulement qui s'ensuit jusqu'à la prosternation ! Même chose au deuxième rakat avec la récitation de la Fatiha et de la sourate 88 « l'Enveloppante » et l'exécution rituelle des actes de la prière !

La prière, de deux rakats que l'imam Adama Zoungrana a dirigée, a été suivie d'un sermon dans lequel celui-ci a appelé les musulmans à préserver les acquis de 29 jours de jeûne musulman durant lequel tous les efforts ont consisté à « se rapprocher de Dieu, miséricordieux par essence et par excellence ».

Il a prié pour une bonne pluviométrie cette année afin que les récoltes soient abondantes, une paix durable dans le pays et la cohésion sociale. Il a aussi prié pour une bonne gouvernance du pays par les autorités.

L'iman Adama Zoungrana a notamment invoqué la clémence divine pour l'imam El Hadj Aboubacar Sana qui est souffrant, pour que ce dernier recouvre la santé. Il a rappelé aux musulmans le sens de la fête de Ramadan qui est le partage, la solidarité, la bienveillance envers les autres et la mesure dans les actes, notamment dans la consommation des aliments.

D'où le sens de la zakat el-Fitr, une aumône purificatrice du jeûne et destinée physiquement aux personnes démunies envers qui les fidèles musulmans qui ont jeûné, se doivent de solidariser particulièrement ce jour de Ramadan, à entendre l'imam.

Ainsi donc, a-t-il dit à l'attention des fidèles, tout musulman ayant observé le mois de ramadan devrait, avant de se rendre à la prière avec l'imam, offrir cette zakat aux destinataires prévus par la loi islamique, à savoir les pauvres, les nécessiteux ou les indigents.

Comment préserver les bénéfices du mois de Ramadan après 29 à 30 jours de jeûne ? Pour le 2e vice-président de la communauté musulmane, Hatimi Démé, ceux qui ont eu la chance de voir ramadan cette année, n'ont rien fait de bien à Allah pour avoir cette chance et ceux qui nous ont quittés, n'ont rien fait de mal à Dieu pour manquer à l'appel cette année !

Le cardinal Philippe et le ministre Siméon solidaires des musulmans

Le mois de Ramadan est un mois de spiritualité active, de grande adoration divine, de fraternité dynamique et de solidarité, selon lui, et les musulmans doivent incarner toutes ces dimensions dans les 11 mois qui suivront Ramadan.

Les mosquées ne doivent pas désemplir parce que Ramadan est fini, et les musulmans croyants qui ont la tradition des bonnes œuvres de Ramadan, ne devraient pas tomber dans les actes blâmables aux yeux de l'islam.

Pour El Hadj Mahamadi Lamine Kouanda, un musulman qui a eu la chance d'adorer, d'invoquer Allah abondamment au cours de Ramadan, doit continuer après Ramadan avec le réflexe de la bonne action, bien respecter les parents et la famille.

Un musulman marié, au sortir de Ramadan, doit avoir beaucoup de respect pour sa femme et inversement, a-t-il dit, et bien s'occuper des parents si ceux-ci vivent toujours ou prier beaucoup pour eux, s'ils ne sont plus de ce monde.

Il a indiqué qu'à Ramadan, le bon musulman entraîne l'enfant à l'endurance, à la générosité et à la bienveillance et cela doit continuer après Ramadan avec les enfants qu'il faut bien aimer, a-t-il confié, car l'enfant apprend avec les parents et les adultes en famille, la bonne action et le bon comportement qu'il perpétue.

La seule manière, pour le musulman, de préserver les acquis et bienfaits de Ramadan, a-t-il dit, c'est de se dire qu'on est toujours au mois de Ramadan et d'en garder l'esprit.

Le cardinal Philippe Ouédraogo, présent à la Place de la Nation, a adressé aux musulmans, un message de bonne fête, de solidarité et de soutien et souhaité une bonne collaboration entre musulmans et catholiques pour le bien commun, la paix, la justice.

Quant au ministre de l'Administration territoriale, Siméon Sawadogo, il a dit être venu au nom du président du Faso et du gouvernement, apporter un soutien aux musulmans qui ont prié Dieu pour la paix sociale. C'est un jour béni, a-t-il indiqué, avant de souhaiter bonne fête à tous les musulmans du Burkina.