Gabon: Braconnage - Deux peaux de panthères saisies à Koula-Moutou

Interrogé à chaud sur l'origine de ces produits et de ses éventuelles complices, NOUFOU Oumsaoré opte pour l'omerta et sera évasif dans ses propos.

Après avoir reçu une information faisant état d'une transaction portant sur les peaux de panthère, l'équipe, composée des agents de la Direction Générale de Recherche, des eaux et forêts et de Conservation Justice n'a pas perdu de temps pour se déporter dans les alentours du lieu choisi pour la transaction. Postés à des endroits stratégiques, ils vont apercevoir la cible avec son butin. C'est alors qu'il est installé que les éléments de la DGR arrivent pour lancer "l'assaut". Ils surprennent donc le nommé NOUFOU Oumsaoré, de nationalité Burkinabé, en flagrant délit de commercialisation de deux peaux de panthère fraîches.

Le fait d'accusation est déjà connu pour Noufou Oumsaoré. Il devra comparaitre pour trafic de trophées d'une espèce intégralement protégée par la réglementation forestière. Tout cela a été rendu possible grâce à la mobilisation et à l'action de la DGR, des Eaux et Forêts et de Conservation Justice.

