Togo: Liu Yuxi - 'Je suis triste de quitter le Togo'

Dans le domaine de l'éducation, de plus en plus de jeunes Togolais vont compléter leurs études en Chine.

On peut citer la nouvelle aérogare, le grand contournement de Lomé, ceux d'Alédjo et de Défalé dans le Nord, un construction d'un centre de distribution d'électricité à Sokodé et dans le Sud du pays, le déploiement de l'énergie solaire, le lycée de Tokoin, le projet e-gouvernement, le déploiement de la fibre optique.

La coopération entre nos deux pays est très fructueuse et une longue et les nombreuses réalisations l'attestent.

Les Togolais sont suffisamment intelligents pour savoir ce qui est bon pour leur pays. Ils sauront faire face à tous les défis et trouveront la voie pour assurer stabilité et développement.

Le Togo est un très beau pays qui m'a beaucoup impressionné. C'est un pays de paix et j'ai confiance dans son peuple épris de sagesse et de paix.

Dans l'entretien qui suit, il dit regretter son départ et reste convaincu que son successeur saura donner la même impulsion à la relation entre Pékin et Lomé.

Copyright © 2018 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.