Congo-Brazzaville: Finances publiques - Le Congo se dote d'un logiciel informatique pour sécuriser ses recettes extractives

Le lancement de cet outil intervient dans un contexte de crise économique et financière provoquée par la chute brutale du prix du baril du pétrole. Le gouvernement congolais, qui mise dorénavant sur les recettes hors pétrole, s'est engagé dans un vaste programme de réformes des régies financières visant à sécuriser les recettes et les dépenses de l'Etat.

Le président de l'ITIE-Congo s'est félicité de l'aboutissement de ce processus d'informatisation des recettes extractives. « Ce logiciel fondé sur les mécanismes de conciliation de l'ITIE-Congo permettra aux entreprises et aux différentes administrations d'enregistrer leurs déclarations dans un outil informatique, au lieu que cela soit fait comme par le passé au moyen de formulaires manuels. Désormais, ces déclarations seront faites mensuellement et non plus annuellement », a-t- il déclaré.

L'outil de transparence fiscalo-douanière a été présenté officiellement, le 12 juin, aux différents partenaires de l'Etat, dont les dirigeants d'entreprises concernées, le directeur des systèmes d'information auprès du ministère de tutelle et coordonnateur du projet Syscore, Guy Noël Londongo, y compris les responsables des impôts et douanes.

Le logiciel a été mis au point grâce au bureau local de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE-Congo), et il devrait permettre à terme de centraliser les déclarations dans une base de données du ministère des Finances et du budget.

