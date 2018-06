Nigeria: Défense - Des éléments français au Sénégal conduisent une formation en Côte d'Ivoire et au Nigeria

Le détachement d'assistance opérationnel français a multiplié des formations en Afrique de l'ouest, notamment dans les deux pays, où il a apporté son savoir-faire pratique.

L'instruction menée par un détachement d'assistance opérationnel des Eléménts français au Sénégal (EFS) a profité, en Côte d'Ivoire, à deux sections des forces armées de ce pays. Cette formation qui s'est déroulée au sein du 1er bataillon blindé, au nord-est d'Abidjan, visait à travailler les procédures d'intervention avec des véhicules blindés, en présence de soixante-quatre stagiaires. Elle s'est clôturée par la remise d'attestation de fin de stage.

Les forces françaises en Côte d'Ivoire s'inscrivent dans la continuité de l'accord de partenariat de défense de 2012, scellant une proximité ancienne entre la France et ce pays. Les neuf cents militaires engagés sont chargés de soutenir les opérations dans la zone et de mettre en œuvre une coopération militaire avec la Côte d'Ivoire et une coopération régionale dans les forces partenaires.

Et pour la première fois, un détachement d'instruction technique « fibre pneumatique » a été conduit à Lagos, au Nigeria, par une équipe EFS au profit de huit marins nigérians. L'objectif était de les former à la réparation d'embarcations semi-rigides.

Les élèves ont suivi une formation à la réparation de trous dans une coque, en travaillant sur des perforations pneumatiques sur un morceau de néoprène imitant le bousin d'un zodiac. Ce qui a permis d'élever le niveau prévu initialement et mettre en situation les stagiaires sur des cas pratiques complexes nécessitant une plus grande autonomie.

Les EFS relèvent d'un traité signé en août 2011 entre la France et le Sénégal, avec un effectif de trois cent cinquante éléments. Ils constituent un « pôle opérationnel de coopération », à vocation régionale, ayant pour principales missions : assurer la défense et la sécurité des intérêts des ressortissants français, d'appuyer les déploiements opération dans la région et de contribuer à la coopération opérationnelle.