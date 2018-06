Congo-Brazzaville: Technologies de l'information et de la communication - L'IFC Pointe-Noire accueille une journée numérique solidaire

L'activité se déroulera le 23 juin, autour d' un atelier et une conférence-débat, sur le thème « Comment utiliser les réseaux et médias sociaux de manière responsable? ».

Les journées du numérique solidaire sont une initiative citoyenne visant à promouvoir et vulgariser les technologies de l'information et de la communication dans les quartiers populaires et défavorisés. L'objectif étant d'initier ou de développer les usages numériques au cœur de la population. Ces journées sont gratuites et ouvertes à toutes et à tous. Pendant la première édition qui a eu lieu l'année dernière, près de mille cents personnes ont été concernées.

Pour cette deuxième édition, l'organisation se focalise sur deux activités majeures, à savoir un atelier qui va répondre à de nombreuses interrogations autour de l'écriture pour le web (la structure idéale d'un article web, la ligne éditoriale et les illustrations, la fréquence de publication, le meilleur horaire, la visibilité et le référencement Web ) et une conférence-débat. Les deux activités sont programmées à l'Institut français du Congo (IFC) de Pointe-Noire.

La dernière décennie a connu, en effet, une évolution exponentielle des nouveaux outils de communication appelés « réseaux sociaux », qui ont apporté aux utilisateurs une interactivité et une diffusion massive de l'information. Malheureusement, cela entraîne des dérives inévitables, les nouveaux utilisateurs étant souvent sans connaissances précises des limites à ne pas dépasser. D'où la nécessité de connaître les précautions à prendre.

Notons que ces deux activités seront animées par Kriss Brochec, initiatrice des Journées du numérique solidaire et de l'Africa digital academy (une agence de conseil en communication spécialisée dans la régie publicitaire, la création d'objets publicitaires, de sites internet... ) et experte en communication et marketing digital. Première femme du Congo à avoir exercé la profession de webmaster, elle est une figure importante pour la nouvelle génération congolaise qui souhaite s'approprier les nouveaux outils du numérique. Depuis longtemps, elle lutte contre la fracture numérique pour que le digital profite à tous et en particulier aux femmes.