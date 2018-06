Congo-Brazzaville: Coupe Ensp 2018 - Les étudiantes de génie civil remportent le trophée

Selon Yvette Sita Mifoundou, le sport est un vecteur important du vivre-ensemble en milieu universitaire. « Si l'université enseigne, favorise la recherche et votre formation, le sport complète la santé physique et mentale dans son rôle de consolidation de la paix », a-t-elle fait savoir aux étudiantes ayant pris part à la compétition. La onzième édition de la Coupe Ensp est prévue pour la prochaine année académique.

Le ministère de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement s'est impliqué pour la réussite de cette compétition. « Le département ministériel est très actif dans le processus de développement du sport féminin », a indiqué la directrice du département de l'Environnement, du tourisme et des loisirs de ce ministère, Yvette Sita Mifoundou, qui a donné le coup d'envoi du tournoi. Elle a souligné que cette compétition de nzango en milieu estudiantin était d'une grande importance pour le ministère de la Promotion de la femme en ce sens que cette discipline qui se structure de plus en plus dans le continent africain est une exclusivité féminine dans sa pratique.

Le sacre n'a pas été facile car, après un score de parité de cent soixante au temps réglementaire, il fallait attendre les cinq minutes du temps additionnel pour départager les deux formations, trente pieds contre vingt en faveur du vainqueur. Score final : cent quatre-vingt-dix pieds à cent quatre-vingts. Satisfait de la réussite du tournoi, le président de l'association des étudiants de l'Ecole nationale supérieure polytechnique (Ensp), Erickson Passi Kengani, a estimé que le rendez-vous sportif a atteint ses objectifs. « L'initiative a pour but de consolider les liens entre les étudiants de notre école, venus de tous les coins du pays, faciliter l'intégration des nouveaux admis qui découvrent la réalité de la vie estudiantine et universitaire », a-t-il déclaré.

