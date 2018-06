Tunisie: «Notre statut nous va comme un gant!»

Exalté par une préparation encourageante, Moez Hassen voit son équipe, la Tunisie, être la surprise de la Coupe du monde.

«Personne n'y croit mais le statut d'outsider nous va comme un gant, on peut aller très loin», assure le gardien de Châteauroux, conscient qu'après douze ans d'absence, les Aigles de Carthage sont attendus par tout un peuple: «On est serein, mais c'est un vrai pic d'émotions. Il y a beaucoup d'excitation. Tout se mélange un peu. Il y a énormément de concurrence au sein du groupe, chacun bataille pour gagner une place de titulaire. Attention, ça reste très sain malgré tout. C'est quand on est arrivé en Russie qu'on a vraiment pris conscience des choses, je pense. On s'est dit «ça y est, c'est maintenant, on y est, waouh». Pour la plupart des joueurs du groupe, c'est une première Coupe du monde. Donc forcément, il y a un peu de stress, de pression aussi. C'est le rêve de tout joueur, là on est en train de le réaliser, il ne faut pas se planter. Avec les matches amicaux qu'on a faits, notamment contre l'Espagne, c'est vrai que les supporters attendent beaucoup de nous. On a quelques lacunes à gommer mais on a montré un beau visage. Ils en ont marre qu'on se fasse sortir au premier tour. Ils attendent de nous un exploit ».

Douze ans d'attente !

La dernière fois que la Tunisie a disputé une Coupe du monde, c'était il y a douze ans, en 2006. Moez Hassan en parle avec nostalgie: « C'est la Coupe du monde qui m'a le plus marqué. Déjà parce que la France était allée très loin, Zidane avait régalé. Et la Tunisie avait fait très bonne figure, même si on était sorti au premier tour. On n'avait pas joué des équipes faciles. Il y avait l'Espagne, l'Ukraine si je me souviens bien... Le niveau était monstrueux. Il y avait vraiment de grands noms, c'était un truc de malade. J'étais devant ma télévision, j'avais trop envie de jouer. Douze ans plus tard, j'y suis, c'est grandiose. Maintenant, rejoindre une équipe du niveau de notre onze, qualifiée pour la Coupe du monde, c'était un vrai plaisir. J'apprends tous les jours. Tout le monde est très à l'aise. J'ai vite trouvé ma place, dans la joie et la bonne humeur. Je n'ai pas l'impression que beaucoup de personnes pourraient parier sur nous, mais ça nous va très bien.

Le moment de vérité!

Ce soir face à une Angleterre, avec une nouvelle génération, nous tâcherons de tout donner. Etre outsiders, ça nous va très bien. Je n'ai pas l'impression que beaucoup de personnes pourraient parier sur nous, mais ça nous va très bien : un, ça nous permet de rester concentrés, de ne pas s'enflammer. Et deux, ça nous motive encore plus. On se dit : «Allez, vous ne croyez pas en nous, mais on va vous montrer ce qu'on sait faire. Vous savez, les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais».