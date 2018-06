Tunisie: Gare à la pression !

En effet, avec un parcours presque sans faute et surtout une préparation qui n'a jamais été aussi sérieuse, face à des adversaires de valeur confirmée, avec un ensemble de joueurs dont les qualités techniques et collectives dépassent la moyenne, il est apparu que la formation tunisienne est de celles qui sont capables de relever le défi et surtout de franchir ce tour, en dépit de la présence d'adversaires qui figurent dans le gotha des équipes du haut du tableau à l'échelle internationale.

D'où viennent cette assurance et ce zeste de défi à une pesanteur qui a, durant de longues années, plané, pesé sur le « onze » tunisien ?

D'abord au niveau du choix des joueurs. Cette fois on a brassé large et sonné le rappel des Tunisiens opérant à l'étranger. Ce n'est pas la première fois que cela se passe, mais cette fois-ci le hasard ou la bonne observation de ce qui se passe au delà de nos frontières a permis de réunir une belle brochette d'éléments de haute qualité. C'est ensuite un calendrier favorable et un relatif progrès des équipes tunisiennes qui étaient devenues des abonnées régulières aux phases finales, qu'elles arrivent à conquérir, sinon à jouer les premiers rôles face à des adversaires autrement plus outillés, mieux nantis et autrement plus organisés.

C'est enfin la présence d'un encadrement administratif et technique plus actif, plus agressif et autrement plus pédagogique qui a réussi à convaincre les plus récalcitrants. Tous ces facteurs, il en existe bien sûr d'autres, ont fait de cette équipe de Tunisie une formation respectée, qui a prouvé sa bonne tenue et qui s'est faite respecter par ses futurs adversaires.

Mais à la veille de l'entrée en lice, nous appréhendons quand même cette ambiance qui parait bon enfant, mais qui, en vérité, cache une profonde anxiété. Le football, surtout à ce niveau, cela n'a rien d'un jeu d'enfants. Des équipes qui tournent à raison de quarante à cinquante matches par saison, en dehors des compétitions parallèles, ce n'est pas donné. C'est le quotidien des Anglais des Belges par exemple. Des équipes qui n'arrêtent pas de progresser grâce à l'apport des meilleurs éléments qui animent cette planète football et vers laquelle s'orientent tous ceux qui représentent quelque chose dans ce jeu de plus en plus intraitable et de plus en plus exigeant.

Stress et émotion

Nos appréhensions viennent surtout de l'ambiance qui s'est instaurée et de ce stress, de ces émotions que les joueurs, et leurs fans, exigeants et si peu compréhensifs, auront à vaincre pour être eux-mêmes.

L'anxiété, le trac, l'émotion, la peur, le sportif, le compétiteur les ressent, les connaît sous toutes ses formes. Elles font partie de son lot quotidien comme celui qui vise la haute performance dans tous les domaines, qu'elles soient sportive, artistique ou technique. Et il prend des risques pour l'atteindre. Par voie de conséquence, il a peur de perdre. Il a peur de l'échec. Il a peur de se blesser. Il a peur d'être ridicule. Il a peur de l'adversaire. Il a même peur du danger physique réel que représentent certaines disciplines où les contacts et les frictions entre les joueurs ne sont pas du tout des jeux d'enfants. Surtout en football, les meilleurs sont toujours visés, sont toujours les victimes expiatoires de leur réussite de leur magie, de leur créativité.

Cette peur, cette émotion, varie entre la prudence, l'inquiétude, l'anxiété, la terreur, la panique. Elle peut bloquer, inhiber les reflexes les mieux éduqués assez longtemps pour que tout soit bouleversé. Il suffit de quelques secondes pour que tous les paramètres changent et nous avons vu ce qui s'était passé face à la Turquie, face au Portugal et dernièrement devant l'Espagne. En une fraction de seconde, nous avons concédé le nul et perdu une rencontre. Qu'en sera-t-il face à l'équipe aux « trois roses » ? Une équipe prévenue et qui, depuis un bon bout de temps, fait tout son possible pour revenir au premier plan.

Le football anglais n'est pas à présenter. C'est une école, et en dépit des résultats en dents de scie de ses représentants sur la scène internationale, demeure une référence. D'ailleurs les Anglais n'ont pas caché leurs intentions : ils entendent saisir l'occasion que représente ce Mondial pour revenir au premier plan. Les Tunisiens sont donc avertis et devraient éviter d'être débordés, surpris, acculés par un onze anglais hautement motivé. Les dernières sorties des Tunisiens excluent toute surprise. Les Anglais prendront leurs précautions et feront tout pour contenir les velléités tunisiennes. Un match qui peut se jouer à l'usure et qu'il faudrait aborder avec beaucoup de prudence.

Un trio arbitral colombien

La Fédération Internationale de Football (Fifa) a désigné un trio arbitral colombien pour diriger le match Tunisie/Angleterre, prévu c soir à Volgograd, pour le compte de la première journée du groupe G du Mondial-2018.

L'arbitre central de la rencontre sera Wilmar Roldan. Il sera assisté de ses compatriotes Alexandre Guzman et Christian De la Cruz.

La sélection tunisienne de football est arrivée ce samedi vers 16h00 (14h00 heure tunisienne), à Volgograd, en provenance de Moscou à bord d'un avion spécial, en vue de son match face à l'Angleterre.