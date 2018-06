Tunisie: Redonnez-nous un peu de joie !

Et comme par miracle, notre équipe nationale dissipa un tant soit peu ce nuage triste par sa qualification à la Coupe du monde de Russie dont le lever du rideau aura lieu aujourd'hui à Moscou.

Depuis quelques mois, notre équipe nationale nous fait rêver par ses prouesses enregistrées pour le compte de ses matches de préparation à tel point que l'inquiétant taux d'inflation tunisien (7,6%) ou le fait que notre économie se trouve au bord du gouffre n'accaparent plus autant d'intérêt pour nos compatriotes qui se sont résignés à faire contre mauvaise fortune bon cœur.

Tous les Tunisiens sont sur un nuage et souhaitent vivement que leur équipe nationale continue de leur procurer ce bol d'oxygène. Peut-être le dernier qui leur reste. Ils s'y accrochent comme si le ciel menaçait de leur tomber sur la tête en cas de désillusion en Russie. On est loin d'exagérer car tout le monde connaît la magie qu'exerce le football sur les hommes. Pour bien le comprendre il suffit de rappeler la fameuse phrase dite par feu Thierry Roland quelques secondes après la finale de la coupe du monde de 1998 remportée par son pays la France face au Brésil (3-0) : «Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille». C'est cela l'envoûtement qu'exerce le football sur ses férus, notamment quand on l'associe à l'amour de la patrie.

Plein d'atouts

Après ce que les nôtres ont pu montrer ces derniers jours notamment face au Portugal (2-2) et à l'Espagne malgré la défaite en fin de match (0-1), tous les Tunisiens sont sous l'emprise d'un rêve fou, celui d'accéder au deuxième tour. Mais avant cela il faudra ramasser le maximum de points et défier avec «culot» l'Angleterre et la Belgique sans trop sous- estimer le Panama.

En avons-nous les moyens? Oh que si! Il faudra tout simplement y croire fermement. Nos atouts sont multiples. Il y a d'abord la force de caractère dont est devenu doté le groupe de Nabil Maâloul. Ceci est le plus important des points forts car on ne peut rivaliser avec les grands si on n'a pas le mental pour le faire. Ce mental de fer nouvellement acquis et enraciné est le fruit d'une grande confiance en soi caractérisant tous nos internationaux qui se sont rendus à l'évidence qu'ils n'ont rien à envier aux grands joueurs du monde.

En plus de la bonne qualité de nos joueurs sur le plan technique et tactique, les dispositions physiques et athlétiques de nos défenseurs et de nos milieux de terrain nous mettent déjà en confiance pour bien négocier notre match inaugural de ce lundi devant l'Angleterre, une équipe connue pour ses énormes qualités à ce propos.

L'équipe de Nabil Maâloul a plus d'un tour dans son sac. Son jeu «italianisé» à souhait ne laisse pas d'espace «vital» pour ses adversaires grâce au dispositif des écrans qui a fait ses preuves face à l'Espagne en particulier. Sa tactique collective basée sur le jeu court et rapide avec une bonne maîtrise de la permutation des postes permet à notre équipe nationale d'être en mesure de donner le tournis à ses adversaires, à commencer par l'Angleterre.

Que manquait-il à notre onze national lors de ses derniers matches amicaux ?

La finition et les buts car ce ne sont pas les occasions qui manquaient à chaque match. Certes, Anis Badri donne déjà satisfaction sur ce point, mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Ce qui nous conduit à parler de notre atout majeur : Wahbi Khazri dont la récupération tombe à pic avec le match Tunisie-Angleterre.

Avec le trio Khazri-Sliti-Badri, la Tunisie pourra surprendre et faire du rêve des Tunisiens une exquise réalité.