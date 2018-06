Tunisie: L'impossible n'est pas tunisien !

La délégation tunisienne est à pied d'œuvre depuis 48 heures du côté de Volgograd en vue de son match d'ouverture face à l'Angleterre, ce soir. Les joueurs tunisiens ont ainsi déjà effectué une séance d'entraînement à leur arrivée, avant une dernière mise au point hier. Lors de la dernière répétition, le groupe a enregistré le retour de Ali Maâloul qui a retouché au ballon avec ses coéquipiers. Ce faisant, un bon nombre de supporters tunisiens se sont rassemblés le week-end dernier devant le lieu de séjour de la sélection nationale pour encourager nos Aigles en prévision du choc face aux Anglais. La plupart des supporters sont des étudiants qui suivent leurs études en Ukraine et ont fait le déplacement à Volgograd, située à plus de 970 km de Moscou.

8000 Tunisiens au rendez-vous

Selon les estimations de l'ambassadeur de Tunisie à Moscou, pas moins de 8000 Tunisiens seront présents aux stades qui accueillent les matchs de la Tunisie lors de la phase de poules de cette actuelle Coupe du monde. Selon ses dires, le plus grand nombre de supporters tunisiens sera présent lors du match opposant la Tunisie à la Belgique samedi prochain. L'ambassade de Tunisie en Russie a ainsi mis en place trois points d'accueil au profit des Tunisiens venus en Russie à l'occasion du Mondial, affirmant que l'ambassade est intervenue pour trouver des solutions à quelques supporters qui ont eu des problèmes, comme la perte de passeport, ou la recherche de billets pour accéder aux matchs.

Le seul espoir du monde arabe!

Les équipes arabes ont raté, tous, leur entrée en lice dans ce mondial Russie 2018, à l'exception de la Tunisie qui attend toujours son premier match à partir de 19h00 face à l'Angleterre.

Ces trois représentants arabes ont tous perdu leurs premiers matchs mais avec des scénarios et des circonstances différents. Si l'Arabie Saoudite a signé la pire performance, jusqu'à présent, de ce mondial en s'inclinant 5-0 face à la Russie, en ouverture, les Egyptiens étaient l'auteur d'une défaite honorable dans les derniers instants face à l'Uruguay, largement favori pour se qualifier, premier, de ce groupe A. Le Maroc, quant à lui, a déçu ses supporters puisqu'il a perdu son premier match contre une équipe iranienne, jugée la moins forte du groupe B.

Les Lions ont perdu le match à ne pas perdre. Ça se complique davantage pour ces trois équipes, il doivent tous enchaîner deux victoires pour se qualifier au prochain tour, et ce, contre des géants du foot comme l'Espagne, le Portugal ou l'Uruguay, mais aussi contre la Russie, pays hôte, soutenu par ses supporters. L'espoir de voir au moins un premier point ou un premier but arabe lors de cette Coupe du monde reste tributaire de la performance de la Tunisie face à l'Angleterre, une mission qui s'annonce très compliquée, même si Wahbi Khazri, première star de cette équipe, a retrouvé sa forme.

Les « Three Lions » au menu

Comme en 1998, la Tunisie fera son entrée en lice en Coupe du monde en Russie face à l'Angleterre. Face au champion du monde 1966, les Aigles de Carthage se trouvent dans l'obligation d'arracher un résultat positif car le sort du premier match sera déterminant pour le reste des rencontres du premier tour.

La Tunisie a effectué une préparation à la hauteur avec des prestations globalement bonnes notamment face aux grosses cylindrées européennes comme le Portugal et l'Espagne face auxquelles les hommes de Nabil Maâloul ont fait preuve de détermination et ont affiché une discipline tactique exemplaire.

Les Aigles de Carthage n'ont pas l'intention de disputer cette Coupe du monde pour faire de la figuration et semblent déterminés à jouer crânement leurs chances. Si l'absence de Youssef Msakni s'est fait sentir dans certaines situations, pendant la phase de préparation, certains joueurs comme Naïm Sliti ou Anice Badri ont montré de belles choses. Avec le retour annoncé de Wahbi Khazri, notre trio d'attaque pourrait, dans un grand jour, faire mal à la défense anglaise, certes solide mais loin d'être impénétrable.

Cependant, le onze rentrant doit réaliser un grand effort défensif pour neutraliser un dispositif tactique anglais porté sur l'offensive avec la présence d'un bon nombre de joueurs évoluant au très haut niveau qui sont particulièrement tranchants à l'image de Raheem Sterling, Dele Alli et les incontournables Harry Kane et Jamie Vardy ou encore Danny Welbeck, Ashley Young pour ne citer qu'eux...

Rendez-vous est donc pris pour ce soir à 19h00 (HT) en vue de jauger le vrai niveau des nôtres. Ce match sera retransmis par Al Watania 1 (réseau terrestre) et en clair sur beIN Sports (arabe).

Brassage culturel

Volets joueurs-expatriés appelés « sous les drapeaux », les quatre qui ont dit oui, tous issus du système de la jeunesse française, ne parlent que le français, forçant Maâloul à jongler avec les langues à l'entraînement. En réponse à l'agitation suscitée par cette campagne de recrutement, la fédération tunisienne a déclaré qu'elle avait «fait le grand écart» pour «assurer toutes les conditions du succès», ajoutant qu'elle voulait créer «une harmonie entre les joueurs locaux du championnat tunisien et ceux de la deuxième génération établie en Europe «. Sur la preuve de leur approche décontractée de leur rencontre avec le Portugal le mois dernier, les hauts responsables tunisiens semblent avoir réussi à favoriser cette «harmonie». Les joueurs se promenaient calmement autour de leur hôtel, partageant des cafés, discutant avec des fans, posant pour des selfies et harcelant à la blague les journalistes dans un ascenseur. «C'est très relaxant», a déclaré Skhiri. «Nous rions beaucoup.» Cependant, il y avait un malaise particulier à propos de l'inclusion de Benalouane, qui avait auparavant refusé de jouer pour la Tunisie, mais le défenseur de Leicester sait à quel point la cohorte née en France peut être de ce côté. La Tunisie, séduisante et connue sous le nom des Aigles de Carthage, est capable de jouer le genre de football technique, basé sur la possession, qui cause si souvent des problèmes à l'Angleterre. Ils savent qu'ils devront suer et broyer contre la créativité juvénile de l'Angleterre. Mais ils savent aussi qu'ils ont une qualité plus que suffisante pour causer des dommages avec la balle.

Un arbitre colombien au sifflet !

La sélection tunisienne de football entrera donc en lice ce soir pour affronter l'Angleterre pour le compte de la première journée du groupe H. La rencontre sera dirigée par l'arbitre international colombien Wilmar Roldan. Agé de 38 ans, il a débuté sa carrière en 2003 et est devenu international en 2008 et a déjà été retenu pour le mondial 2014.

Hommage à Radhi Jaïdi

La Fifa a rendu hommage à Radhi Jaïdi, ancien international tunisien en lui offrant une médaille et une coupe en reconnaissance à sa carrière professionnelle et à ses performances avec la sélection nationale. Il a été honoré comme plusieurs autres légendes du football, soit le portugais Luis Figo, le Ghanéen Abedi Pelé et l'Egyptien Ahmed Hossam Mido.

Une délégation de la Fifa chez les Aigles de Carthage

Une délégation officielle de la Fifa s'est rendue la semaine dernière à l'hôtel Impérial Parc, lieu de résidence de la sélection tunisienne de football durant le mondial. Les représentants de la Fifa ont organisé une réunion pour souhaiter la bienvenue aux joueurs. Une vidéo exposant l'histoire de la coupe du monde a été projetée.

Cette projection a été suivie par une réunion technique en présence des joueurs. La réunion était consacrée aux points de l'arbitrage et les recommandations. C'était aussi l'occasion pour simplifier les aspects de l'organisation et tout ce qui concerne la participation de l'EN. Les représentants de la Fifa ont ramené les insignes des capitaines. Certains insignes ont été signés par Aymen Mathlouthi. Ils seront remis au musée de la Fifa. La visite de la Fifa à la résidence de l'équipe nationale s'est achevée par une séance photo. Les portraits des joueurs seront utilisés dans les présentations des matchs, les changements des joueurs et l'inscription des buts sur les écrans des stades et les sites de la Fifa.

«Shooting» photo des nôtres

La Fédération internationale de football a récemment dévoilé le shooting photo des joueurs de la sélection nationale pour la Coupe du monde.

Les Algériens se mobilisent !

Des Algériens actifs sur les réseaux sociaux ont lancé une campagne de grande envergure pour supporter les Aigles de Carthage qui disputent la phase finale de la Coupe du monde en Russie. D'après notre correspondant en Algérie, Abdallah Naceri, de nombreux facebookers algériens ont affiché leurs photos de profils aux couleurs de l'équipe de Tunisie avec des messages de soutien aux Aigles de Carthage.

L'Aïd à Moscou

L'ambiance était conviviale à la résidence de l'équipe nationale à Moscou en fin de semaine dernière. Les Aigles de Carthage ont présenté leurs meilleurs vœux au peuple tunisien ainsi qu'à leurs familles. L'ambassade de Tunisie en Russie a organisé une réception pour fêter l'Aïd en présence des journalistes et du staff de l'équipe nationale.