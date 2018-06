Tunisie: Le rêve brisé

Dans l'histoire de la Coupe du monde, de nombreuses sélections ont été obligées de se priver de leurs meilleurs joueurs. La Tunisie n'a pas été épargnée par la malchance lors de ses précédentes participations et pour le Mondial Russie 2018 (14 juin-15 juillet), elle a de nouveau eu la désagréable surprise de faire partie du lot des malchanceux avec l'absence de ses deux joueurs clés, Youssef Msakni et Taha Yassine Khenissi.

Le traumatisme Msakni !

Début avril dernier, le milieu sportif et le public tunisien apprennent une très mauvaise nouvelle, celle du forfait de Youssef Msakni, le fer de lance de l'équipe et milieu offensif d'Al Duhail (Qatar) qui s'est gravement blessé au cours d'un match sans enjeu face Al-Silya lors de la dernière journée du championnat du Qatar.

Rétabli d'une vieille blessure qui l'avait éloigné pendant quelque temps des terrains et privé des deux matches amicaux de la sélection nationale face à l'Iran et au Costa Rica fin mars, Msakni revient à la compétition le 7 avril dernier. Il est incorporé en deuxième mi-temps face à Al Silya pour essayer de remporter le titre de meilleur buteur du championnat du Qatar. Mais suite à un contact avec un adversaire, il se blesse et quitte le terrain à la 67e minute, les examens révéleront une des plus graves blessures pour un footballeur, une lésion aux ligaments croisés.

Un coup de tonnerre et un cauchemar pour le staff technique de la sélection et le public tunisien, qui comptaient beaucoup sur le talent du milieu des Aigles de Carthage, un des artisans de la qualification à la Coupe du monde, après le triplé marqué contre la Guinée à Conakry et sa passe décisive lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires (4-1). Msakni, 27 ans, attendait cette coupe du monde avec beaucoup d'impatience pour taper dans l'œil des recruteurs des grands clubs européens à la recherche des perles rares. Après une expérience réussie à l'Espérance Sportive de Tunis et Al Duhaiel où il a remporté presque tous les titres, le joueur aspirait à une expérience professionnelle en Europe, malheureusement il s'est retrouvé sur un lit d'hôpital aux Etats-Unis, pour subir une opération et suivre une convalescence et une rééducation qui l'éloigneront des terrains pour au moins six mois.

Khenissi, la poisse !

Un mois plus tard, un autre coup dur frappe la sélection nationale avec le forfait de l'attaquant de l'Espérance Sportive de Tunis, Taha Yassine Khenissi, qui s'est blessé à la cuisse lors du match de championnat de la Ligue 1 face à la JS Kairouan le 10 mai dernier. L'avant-centre des Aigles de Carthage (26 ans, 5 buts en 26 sélections) souffre d'une lésion musculaire qui nécessite plusieurs semaines de repos.

Le précédent de Silva Dos Santos

La Tunisie n'a pas été également épargnée par les blessures lors de ses précédentes participations en coupe du monde. En Allemagne 2006 et à quelques jours du coup d'envoi de la compétition, l'attaquant Francileudo Dos Santos s'était blessé lors du dernier match de préparation de l'équipe nationale contre une sélection bavaroise. Le joueur qui traînait une blessure depuis le match amical disputé face à la Biélorussie n'était pas tout à fait rétabli et ne devait pas jouer cette rencontre. Mais le staff technique conduit à l'époque par le Français Roger Lemerre avait quand même décidé de l'aligner et la blessure s'est aggravée, l'empêchant de disputer les deux premiers matches de la Tunisie face à l'Arabie Saoudite et à l'Espagne. Un coup dur pour l'équipe qui perd le Tuniso-Brésilien, un des artisans de la qualification de la sélection nationale avec 5 buts marqués lors des éliminatoires. Arrivé du club belge Standard de Liège à l'Etoile Sportive du Sahel en 1998, le public tunisien découvre cet attaquant brésilien qui brille en marquant dès sa première saison en championnat 18 buts en 22 matchs. En 2000, la Fédération tunisienne de football lui propose d'intégrer la sélection nationale, il refuse dans un premier temps avant d'accepter en 2003 et de remporter la Coupe d'Afrique des nations de 2004 organisée à Tunis. Parmi ses exploits avec les Aigles de Carthage, Santos, qui compte 21 buts en 41 sélections, a été l'auteur du premier but de la victoire en finale contre le Maroc et a été par la suite un des acteurs déterminants de la qualification de la Tunisie pour la coupe du monde 2006. Il a aussi réussi un doublé lors du match face à l'Australie en Coupe des Confédérations en Allemagne 2005.

Le souvenir de Issam Jomaa

Autre attaquant qui a connu le même sort avant le Mondial allemand, Issam Jomaa, le joueur du club français de Lens a été obligé de déclarer forfait pour blessure au genou droit.

Auteur de 35 buts en 78 sélections, Jemaa domine le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Tunisie. Son absence au Mondial restera le plus grand point noir dans sa carrière de joueur.

Oussama Sellami freiné !

L'équipe nationale a également été privée des services du milieu de terrain du Stade Tunisien Oussama Sellami, une des étoiles montantes du football tunisien et qui s'était blessé pendant la dernière étape de préparation à la coupe du monde Japon/Corée du Sud 2002 et aussi avant le Mondial France 1998, le forfait du milieu offensif droit de l'Espérance Hassen Gabsi, blessé aux ligaments croisés.