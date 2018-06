Tunisie: L'Angleterre évoque la perspective d'une surprise

Ce fut une fête pour rivaliser avec les clubs les plus gais, et cela provoqua naturellement des critiques. Rani Khedira a déclaré qu'il ne pensait pas qu'il était «juste de remplacer les joueurs qui ont travaillé dur pour atteindre la Coupe du monde» et a souligné qu'il ne parlait que l'allemand !

Benalouane, Saif-Eddine Khaoui, Ellyes Skhiri et Hassen, tous nés en France, ont été convoqués pour la première fois en Tunisie en mars. Rani Khedira, frère de Sami, vainqueur de la Coupe du Monde en Allemagne, et Wissam Ben Yedder de Séville ont également été pris pour cible, sans succès.

Le plus inquiétant pour l'Angleterre, peut-être, est que la Tunisie est difficile à analyser. Leur équipe a changé radicalement -- et controversée -- depuis qu'ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde, en grande partie grâce à un effort concerté pour recruter des joueurs avec l'héritage tunisien d'autres pays.

Tout à coup, l'équipe de Nabil Maaloul apparaît comme une adversaire coriace et ambitieux. Ils affronteront les hommes de Gareth Southgate dans la peau d'un outsider et il ne fait aucun doute qu'ils visent la qualification. Sur ce, les derniers résultats de la Tunisie sont doublement impressionnants parce qu'ils ont été réalisés pendant le Ramadan, lorsque les joueurs jeûnaient.

