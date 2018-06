Tunisie: L'Islande, source d'inspiration

Avant-hier, les passionnés du ballon rond ont découvert un petit pays, l'Islande, peuplé de seulement 334.252 habitants selon le dernier recensement de la population effectué en 2016. Un petit bout de terre d'une superficie de 103.000 km2 perdu dans l'Océan Atlantique Nord. Ce tout petit pays est entré dans l'histoire du football il y a deux ans en effectuant sa première participation à l'Euro 2016.

Dans sa lancée, l'équipe islandaise de football s'est qualifiée pour la première fois de son histoire à une phase finale de la Coupe du monde. Ainsi, l'Islande est devenue le plus petit pays à atteindre une phase finale de la Coupe du monde.

Pour sa première sortie au Mondial, les Islandais ont créé la surprise en accrochant le géant argentin. Ce qui est fort remarquable, c'est qu'ils n'ont pas été intimidés après l'ouverture du score par Segio Aguero et leur réaction fut rapide en égalisant après seulement quatre minutes.

Le cauchemar de Messi !

N'ayant rien à perdre mais tout à gagner, les Islandais ont joué sans complexe contre les Argentins. Ils ont joué surtout intelligemment, optant pour le bloc bas et les contres rapides. Sur le plan défensif, ils ont fermé toutes les issues aux attaquants argentins, Lionel Messi en particulier.

Le sociétaire du FC Barcelone s'est démuni pour déverrouiller la défense islandaise. En vain. Et même quand il a obtenu un penalty d'une manière mesquine, il s'est trouvé face à un gardien adverse dans un grand jour qui lui a fermé l'angle de tir, le privant de doubler la mise.

Au coup de sifflet final, l'Islande a accroché le géant argentin. Les camarades de Finnbogason auraient pu fléchir lamentablement après l'ouverture du score par Aguiro, mais ils ont fait preuve d'une force mentale digne d'une grande nation de football. Une force qui leur a permis de jouer sans complexe et réussir avec leurs propres moyens leur match d'ouverture du Mondial russe en obtenant un point précieux devant l'Argentine.

Bref, l'Islande est une source d'inspiration pour toutes les sélections qui affronteront dans ce Mondial les grandes nations du football, à commencer par notre team national qui ouvrira ce soir contre l'Angleterre.

Face aux grandes nations, on ne fait pas le jeu car ce sont elles qui le font. Face aux grandes nations, on joue selon ses moyens, son style habituel et avec intelligence en optant pour le bloc bas quand il faut calmer les ardeurs des attaquants adverses afin qu'ils se lassent de leurs tentatives ratées.

Les Islandais ont fait tout cela. Ils ont bloqué les Argentins les empêchant de dérouler leur jeu. Les camarades de Finnbogason ont, surtout, tenu bon jusqu'au coup de sifflet final et n'ont pas fléchi en fin de partie. Ils ont joué sur les contres, leurs attaquants étaient rapides et leur défense était solide et bien en jambes. Un exemple à suivre entre autres pour notre team national, capable de créer la surprise contre l'Angleterre ce soir, à condition de jouer aussi intelligent que l'Islande.