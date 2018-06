Congo-Kinshasa: Kambové, une mine artisanale et hors système

La RDC est le premier producteur mondial de cobalt, dont elle abrite plus de la moitié des réserves connues. Ce minerai entre dans la composition notamment des batteries des véhicules électriques et, sous l'impulsion d'une demande exponentielle, son cours a explosé de 127% en 2017.

Ces minerais sont revendus ensuite « aux Chinois eux-mêmes, qui savent où ils amènent leurs minerais. Nous, on ne sait pas. On s'arrête seulement là où on les vend et on ne connaît pas la suite. Ce sont des intouchables. Tu ne peux pas toucher à un Chinois. Ils marchent avec la Garde présidentielle. Nous souffrons beaucoup ».

Même pas le matériel de travail, confie-t-il. On leur a donné la responsabilité de ces concessions-là. C'est-à-dire que vous, vous travaillez, même si vous mourez, ce n'est pas leur problème. L'essentiel est que vous ameniez la matière première et que vous la vendiez.

« On ne gagne presque rien, se plaint un des hommes. On creuse beaucoup. Mais pour vendre, les Chinois nous volent beaucoup. Par jour 10 000 francs. Tu peux gagner 10 000 francs, tu peux gagner peut-être 5 000, 15 000. Bon, c'est comme ça ».

« J'ai 35 ans. Je n'ai pas d'emploi, dit le second homme. Je fais seulement le creusage, depuis au moins quinze ans. C'est-à-dire que nous utilisons nos barres de mines, les bêches pour creuser, jusqu'à atteindre même 25 mètres. Une fois que vous êtes sur le filon, directement, vous prenez ce minerai-là et vous allez vendre. Il y a du cuivre, de l'or, du cobalt, coltan ».

« J'ai 30 ans. Cela fait cinq ans que je suis creuseur. J'étais infirmier, on me payait 50 dollars. Maintenant, avec la famille cela ne suffisait pas pour payer la maison. C'est trop cher sur Congo... », dit l'un d'entre eux.

Ils sont trois : deux hommes et une femme qui fouillent la terre du site de Tokotens, commune de Kambové. Une mine artisanale située à 150 kilomètres au nord de Lubumbashi, au cœur de la Ceinture du cuivre qui traverse le Lualaba, le Haut-Katanga, et se prolonge jusqu'en Zambie. Rencontrés à l'extérieur de la mine, ils acceptent de témoigner.

Il a néanmoins pu récolter certains témoignages, qui révèlent des conditions de travail terribles et une opacité entretenue au plus haut niveau du pouvoir congolais.

