Algérie: Le "manque de professionnalisme" des programmes TV durant ramadhan déploré

- Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a déploré lundi à Alger l'"absence de créativité" et le "manque de professionnalisme" dans les programmes des différentes chaînes de télévision privées durant le mois de ramadhan.

Dans une déclaration à la presse, lors d'une visite à la Maison de la presse Tahar Djaout, M. Kaouane a critiqué les programmes proposés par les chaînes de télévision privées durant le mois sacré, relevant notamment l'"absence de créativité".

Le ministre a déploré, également, la présence de "beaucoup de violence" dans certaines émissions, en particulier les caméras cachées marquées par "l'excès dans la production et le contenu".

Il a également fait état de caméras cachées "bidonnées" et dénoncé l'"absence de professionnalisme et d'éthique".

Selon M. Kaouane, la responsabilité "incombe beaucoup plus aux gestionnaires de ces médias", appelés à s'"autoréguler, à respecter la loi et à être plus professionnels à l'avenir".

Par ailleurs, le ministre a annoncé le retour du programme "Fil rouge spécial incendies de forêts" qui sera diffusé par l'ensemble des radios locales au niveau des 48 wilayas du pays, soulignant le "rôle essentiel" des médias en matière de sensibilisation dans la lutte contre les feux de forêts.

Il a est à rappeler que l'opération "Fil rouge", lancée l'année dernière, constitue une passerelle de communication pour relayer toutes sortes d'informations susceptibles de contribuer à la sensibilisation contre les feux de forêts.

Il est à signaler que le ministre de la Communication s'est rendu, par la même occasion, à la Maison de la presse "Abdelkader Safir" à Kouba où il a visité le Centre national de documentation de presse, d'images et d'information (CNPDI), le Centre international de presse (CIP) et la Société de gestion des participations de l'Etat (SGP-presse et communication).