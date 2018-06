Mali: 2E Session ordinaire du district de Bamako - Adama Sangaré invite les conseillers à la vigilance

Adama Sangaré a appelé à l'engagement des élus et des populations du district à davantage de cohésion pour relever les enjeux liés au développement. Il a formulé le voeu pour des élections paisibles et de bonne fête de ramadan.

« Avec plus de trois millions d'habitants, la ville de Bamako a besoin d'un système d'assainissement novateur pour un cadre de vie meilleure », a souligné le maire Sangaré, et d'évoquer le besoin de stations de pompage et d'épuration qui doit être intégré dans le cadre de la gestion des déchets.

Les conseillers ont également examiné l'état d'évolution des travaux de balayage des rues et artères de Bamako. A e niveau, il est à signaler qu'une grève des agents d'Ozone/ Mali, l'entreprise chargée de l'assainissement de la capitale, avait été observée. Mais, la mairie a fait de son mieux pour que Bamako ne soit pas débordé par les ordures et autres déchets.

