Algérie: Coupe du monde-retransmission - Les Algériens se rabattent sur les chaînes étrangères

Selon les responsables de ce bouquet, qui transmet via le satellite Arabsat (26.0 Est), l'objectif est "de mettre fin au monopole de beIn Sports" moyennant un tarif annuel de 10.000 dinars. Sauf que les "hackers" ont trouvé la parade pour décrypter les chaînes Beout Q, via des démodulateurs pourvus de la nouvelle norme H265.

Les Algériens ont alors orienté leurs antennes paraboliques vers les deux satellites européens Astra (19.2 Est) et Hot Bird (13.0 Est), afin de casser le "monopole" du bouquet qatari et suivre les matchs sur les chaînes publiques allemandes, en clair ZDF et Das Erste, mais également sur le bouquet suisse, dont le décryptage est disponible et facile dans la majorité des démodulateurs.

Le bouquet qatari diffusera l'intégralité de la compétition en français, en anglais et en arabe et ce sur plusieurs chaînes dont certaines en 4K (format d'image numérique, Ultra haute définition, ndlr). Même si l'offre de beIN Sports paraît complète, il n'en demeure pas moins que le prix à débourser reste élevé pour la plupart des Algériens.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.