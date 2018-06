Angola: Le Nonce apostolique appelle à l'unité entre les familles

Soyo — Le Nonce apostolique en Angola, Mgr Petar Rajic, a appelé dimanche dans la ville de Soyo, province du Zaire, les familles à renforcer de plus en plus l'unité entre les membres de ce noyau social, tout en défendant le respect, l'humilité et l'amour du prochain.

Le prélat a lancé cet appel lors du rassemblement de masse organisé dans la paroisse de Mpinda, près de la ville de Soyo, dans le cadre de la clôture des festivités de Saint Antoine, patron de cette mission catholique.

Mgr Petar Rajic a qualifié de critique la crise actuelle des valeurs au sein des familles, reconnaissant que les prêtres, en particulier, et les fidèles, en général, avaient des responsabilités accrues dans le changement de comportement des citoyens basé sur les dix commandements de Dieu.

Selon lui, Dieu accorde la vie aux hommes pour qu'ils travaillent et bâtissent des familles, constituant des communautés où la foi, l'espoir et l'amour envers le prochain sont les résultats de cette relation familiale.

Le Nonce apostolique accrédité en Angola a également appelé à la nécessité de prêter plus d'attention à l'éducation des enfants et qu'elle soit basée sur les principes de Dieu, car ils sont l'avenir de toute société.

"J'appelle les enfants à continuer à respecter et à aimer leurs parents pour qu'ils soient heureux et aient une longue vie ici sur terre. C'est-à-dire, nous devons reconnaître la dignité de nos parents et démontrer l'amour que nous ressentons pour eux ", a-t-il conseillé.