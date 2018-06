Angola: Les ministres de la Culture et de l'Action sociale discutent de la promotion des industries créatives

Luanda — La promotion des industries créatives dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté dans les communautés les plus défavorisées, assurant l?emploi aux familles et l'encadrement des jeunes a été analysé lundi, à Luanda par les ministres de la Culture, Caroline Cerqueira, et de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme, Vitória Francisco Correia Conceição.

Lors de l'audience, les deux gouvernantes ont également passé en revue les aspects liés à la formation et au soutien des artisans, à la commercialisation de l'artisanat et à la promotion des valeurs et initiatives des groupes les plus vulnérables dans les différentes municipalités.

Les deux ministres ont également échangé des vues sur l'aide à donner aux groupes ethniques linguistiques au niveau du pays afin d'atténuer les difficultés qu'ils rencontrent et leur assurer les moyens de diversifier leurs activités et assurer leur subsistance.

Le rôle des filles et des femmes dans la culture a également été abordée, en tenant compte la croissante représentativité féminine dans les domaines culturels, avec des initiatives privées et de l'esprit associatif, en particulier dans les domaines de la musique, des arts visuels, les arts plastiques, de la mode et de la gastronomie.