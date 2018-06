Angola: Le Forum Angotic 2018 commence mardi

Luanda — Le Forum Angotic 2018, qui se tient du 19 au 21 de ce mois, à Luanda, vise à partager les connaissances et le transfert de technologie entre les entreprises du secteur des TIC et à améliorer la qualité des services.

L'événement organisé chaque année vise à internationaliser l'Angola dans le monde des technologies, d'où la raison pour la tenue simultanée du forum Angotic et l'exposition mondiale sur les TIC.

A cet effet, l'événement compte sur 100 exposants, nationaux et étrangers, et devrait intéresser les étudiants, les entreprises, les particuliers et les spécialistes étrangers.

Réalisé par le Ministère des Télécommunications et des Technologies de l'Information (MTTI), l'Angola ICT Forum disposera d'un centre de réseautage pour les entités gouvernementales.

Ce centre compte sur des acteurs établis de l'industrie et d'éminents fournisseurs de services mobiles. Il y aura des prix pour les exposants.

L'exposition donnera aux entreprises et aux organisations l'opportunité de démontrer leur performance avec des produits innovants.

C'est un événement qui a pour but de rassembler environ deux mille personnes, des représentants d'entreprises publiques et privées du secteur des télécommunications et des technologies de l'information, de la météorologie, des services postaux et des étudiants, entre autres.