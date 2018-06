Angola: Le Minsa et la Fondation Lwini installent des services de lutte contre l'anémie falciforme

Il a fait savoir que pour les patients, il était important d'avoir une alimentation diversifiée pour maintenir la santé, soit de la viande, des légumes, des légumes, des céréales, des graines, du lait et des produits laitiers, gras et sucrés.

Les patients atteints d'anémie falciforme sont plus susceptibles d'être mal nourris en raison de complications telles que des infections récurrentes, des hospitalisations fréquentes et une faible alimentation, a-t-il dit.

Il a précisé que l'anémie falciforme était très fréquente en Angola et était même considérée comme un problème de santé publique qui présente un pourcentage de 2,7 et un taux de mortalité de 20%.

António Armando a expliqué qu'au cours du travail développé 275 000 enfants avaient été dépistés et diagnostiqués et recevaient le soutien de la Fondation Lwini, en médication et l'alimentation.

Luanda — Le ministère de la Santé (Minsa), en partenariat avec la Fondation Lwini et Chevron, a installé 21 services dans les établissements de santé municipaux de des provinces de Luanda et de Cabinda pour le suivi des patients atteints de drépanocytose.

