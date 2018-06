Mali: « Singa ni Mara » D'Orange - Mali et PAFM - Le crédit et l'épargne mobiles pour tous

En partenariat avec Orange-Mali à travers son service Orange-Money, PAMF-Mali (première agence de micro-finance a procédé au lancement officiel de la première offre 100 % digitale d'épargne et de crédit appelée « Singa ni Mara » mercredi 13 juin dernier. C'est un service permettant d'accéder à des services d'épargne et de crédit depuis son téléphone mobile 24h/24 et partout au Mali.

Les documents de partenariat ont été signés dans la foulée du lancement officiel par le directeur général d'Orange-Mali, Alassane Diene et celui de la PAMF-Mali, Eric Marqueur, en présence du représentant du ministre de l'Economie numérique et de la Communication, Cheick Oumar Maïga.

Afin de favoriser l'inclusion financière au Mali et améliorer la qualité de la vie de tous les Maliens, la PAMF-Mali et Orange-Money ont développé un nouveau service financier appelé « Singa ni Mara. Singa signifie :emprunter, prêter et Mara veut dire: économiser, épargner.

C'est une nouvelle solution aux besoins des Maliens après le franc succès enregistré par Orange-Money.

L'assistance a visionné la première opération de Singa ni Mara effectuée par la première cliente présente dans la salle. Il s'agit d'un service simple pour les clients Orange-money, âgés de 18 ans ou plus.

Une fois inscrit à Orange-Money, le client muni d'une pièce d'identité valide, pourra souscrire au service auprès des agents Orange-Money en remplissant un formulaire. Le service sera alors accessible au #144#44# et le client pourra immédiatement commencer à épargner à partir de 100 F CFA rémunérés à 3,5 %, ou demander un crédit jusqu'à 50 000 F CFA pour 30 jours, à un taux de 2 %.

Pour Eric Marqueur, directeur général de la PAMF-Mali, Singa ni Mara « est le début d'une nouvelle ère » dont son entreprise est très fière d'être le précurseur.

A l'en croire, ce service va révolutionner l'accès et l'usage des services financiers au Mali « où plus de 80 % de la population reste exclus des services financiers formels. » Une vision partagée par la directrice générale d'Orange Finances Mobiles-Mali, Mme Néné Satourou Maïga. »

Depuis qu'Orange-money a été lancé, nous avons toujours travaillé dans l'optique de faciliter la vie au plus grand nombre de Maliens.

Distribuer le service Singa ni Mara de PAMF, c'est accomplir un pas de plus pour changer la vie des Maliens. Désormais, plus besoin de dossiers, d'attendre, de paperasse pour avoir un crédit. Un document d'identité et un compte Orange-Money suffisent. Et on peut recevoir des prêts en cas de besoin », a-t-elle indiqué.

Cheick Oumar Maïga, le représentant du ministre, a assuré Orange-Mali et PAMF de l'accompagnement de son département. »C'est une fierté pour notre pays de voir sur notre sol une pareille innovation.

Mon département salue et encourage cette initiative et réitère son soutien à Orange-Mali. Je ne doute pas que les représentants d'Orange se feront l'échos de la satisfaction de mon département quant à la qualité de sa relation partenariale avec Orange ».