Congo-Kinshasa: La MONUSCO remet deux ouvrages aux autorités de l'Ituri

La Maison de la Société Civile de Mambasa va donc servir aux membres de la société civile de cadre de concertation et de discussion des problèmes qui concernent la communauté afin de promouvoir la défense des droits de l'homme et lutter contre l'impunité.

Selon les observateurs des droits de l'homme dans la région, la Maison de la Société Civile vient à point nommé. « Le territoire de Mambasa est depuis 2011 soumis aux conflits armés des Mai-Mai Simba de feu Morgan qui y commettent des exactions sur la population civile. Ces derniers ont enregistré d'importantes violations des droits de l'homme notamment des exécutions sommaires, des viols collectifs et traitements cruels inhumains et dégradants, des extorsions, des enlèvements et pillages sans aucune poursuite des auteurs en justice. La société civile qui devrait plaider les cas des victimes manquait de bâtiment pour tenir ses réunions et constituer des dossiers », indiquent-ils.

Ituri, le 18 juin 2018 - La MONUSCO vient de remettre aux autorités provinciales de l'Ituri deux ouvrages situés dans le territoire de Mambasa, à environ 175 km au sud-ouest de Bunia, dans la province de l'Ituri. Le premier est un bâtiment fraichement construit qui va servir de Maison de la Société Civile et, le second, la Prison de Mambasa, réhabilitée. Ces deux projets ont été financés par la MONUSCO à hauteur de 150.000 USD.

