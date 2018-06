Congo-Kinshasa: Des jeunes et leaders communautaires de Beni sensibilisés sur le rôle de la MONUSCO

La seconde partie a porté sur des échanges à l'issue desquels, on retiendra, pour l'essentiel ce besoin exprimé de clarification du rôle de la MONUSCO dans le processus de maintien de la paix, de la mise en place des stratégies en vue d'éradiquer le phénomène ADF, de l'accentuation de l'appui de la MONUSCO dans le processus du monitoring des violations des droits de l'homme commises par les autorités locales plus particulièrement les FARDC.

Une rencontre d'autant plus importante que durant ces deux derniers mois, l'on assiste à une résurgence du sentiment anti-MONUSCO au sein des populations. Une hostilité caractérisée, entre autres, par des blocages de routes et autres jets de pierres en direction des véhicules de la MONUSCO.

