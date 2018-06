Mali: Dialogue politique autour des elections 2018 - Le PM a reçu une délégation de la Convention des Bâtisseurs.

Dans le cadre du dialogue politique avec la classe politique, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maiga a reçu le 13 juin 2018 à la Primature, une délégation de la Convention des Bâtisseurs, un regroupement politique composé de huit candidats déclarés à l'élection présidentielle du 29 juillet. Cette rencontre fait suite à celle du 7 juin entre le Chef du Gouvernement et des représentants de l'opposition regroupés au sein de la Coalition pour l'alternance et le changement.

La délégation des « Bâtisseurs » était composée de M. Modibo Sidibé, président de Fare Anka wili ; Me Mountaga Tall, président du Cnid Faso Yiriwa Ton ; M Hamadoun Touré, de l'Alliance Kayira ; Pr Clément Dembélé, président du PCP et porte-parole de la Convention.

Au cours des échanges, le Premier ministre a exprimé à ses hôtes le ferme engagement du gouvernement à organiser des élections inclusives, transparentes et crédibles. Il a détaillé un train de mesures déjà prises dans le cadre du chronogramme électoral destinées à renforcer la confiance des acteurs et la fiabilité du scrutin.

Le Chef du Gouvernement a également donné l'assurance que le gouvernement mettra tout en œuvre, dans le cadre du plan de sécurisation des élections, pour assurer la sécurité des opérations, celle des électeurs et des candidats.

Enfin, il a réitéré sa disponibilité constante à rester ouvert et à l'écoute de tous pour renforcer continuellement le dialogue et la concertation avec toutes les parties prenantes au processus électoral.

Au terme de la rencontre qui a duré plus d'une heure, le Professeur Clément Dembélé a déclaré à la presse que son regroupement a répondu volontiers à l'invitation du Premier Ministre qui s'inscrit dans le cadre du dialogue politique autour de l'organisation des élections prochaines.

Après avoir salué l'initiative du Premier ministre et apprécié les assurances données, le porte-parole des « Bâtisseurs » a indiqué que lui et ses camarades ont exprimé leurs inquiétudes, notamment sur le recours possible à l'article 210 du Code électoral relatif à la notion de force majeure. Les Bâtisseurs ont indiqué avoir demandé plus de précision sur ce concept juridique.

Pour rappel, l'article 210 stipule : « En cas de non disponibilité des cartes d'électeur biométriques pour cause de force majeure, la carte NINA tiendra lieu de carte d'électeur, pour les élections générales de 2018 et uniquement dans les centres de vote concernés et déterminés par décision du ministre en charge de l'Administration Territoriale ».

Par ailleurs, M. Dembélé a déclaré que ses Camarades ont exprimé au Premier ministre leur volonté de voir désormais le gouvernement considérer la Convention des Bâtisseurs comme une entité politique à part entière, distincte de la Majorité présidentielle et de l'Opposition.

Dans cette optique, ils ont demandé à être impliqués à toutes les étapes du processus électoral. Ils ont en outre sollicité la présence de leurs représentants dans les bureaux de vote, au même titre que les deux autres entités dont les assesseurs seront pris en charge par l'Etat.

Outre le plan de sécurisation des élections, M. Clément Dembélé a déclaré que les échanges de vues avec le chef du gouvernement ont également porté sur la nécessité d'une campagne de sensibilisation et de mobilisation pour endiguer la violence verbale perceptible dans le débat préélectoral, préjudiciable à la paix sociale et à la cohésion nationale.

Selon le Professeur Clément Dembélé, la situation de fragilité du pays doit inciter tous les acteurs politiques et de la société civile à la retenue et au sens des responsabilités pour des élections apaisées, et pour conforter la paix et la stabilité.