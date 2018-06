Mali: Présidentielle 2018 - Modibo Koné lance sa candidature à Ségou

Modibo Kone, président du MMK a officiellement déclaré sa candidature à Ségou le 16 juin . Devant une foule en liesse dans la salle Tientigiba Danté 18, c'était en présence de Me Mountaga Tall et le Pr Clément Dembélé tous membres de la Convention des bâtisseurs.

Après la première Convention et le lancement du MMK en mars dernier, Modibo Koné et les 99 membres du bureau exécutif ont été à Ségou pour la déclaration officielle de sa candidature.

Des délégués de toutes les régions et ceux du district de Bamako ont rempli la salle Tientigiba Danté. Le secrétaire général du MMK, Pascal Zanga Goïta, le secrétaire politique Yacouba Bagayoko et le vice-président Paul Ismaël Boro étaient tous présents à la cérémonie d'investiture.

Paul Boro a rappelé les faits historiques qui ont poussé certains hommes à se consulter pour donner naissance à ce mouvement en Avril 2017.

Selon M. Boro, la mauvaise gouvernance, la précarité des vies, la faiblesse de l'Etat et plusieurs autres causes citées étaient à la base. Il a plusieurs fois soutenu qu'« un autre Mali est possible avec le camarade Modibo Koné. Modibo Koné est l'homme qu'il faut pour le Mali».

Sous des ovations, Modibo Koné a pris la parole. « Je suis candidat. Je suis candidat pour être président après le 29 juillet 2018 », a répété Modibo Koné.

Le président du MMK a cité parmi les raisons de sa candidature, son désir de servir le pays, les sollicitations de certains leaders politiques et le besoin de professionnalisme qu'attend le Mali aujourd'hui. Il a, dans ses promesses, parlé de la refondation de l'Etat dans toutes ses formes, le système de gouvernance socio-économique, militaire et autres.

Modibo Koné a, dans sa déclaration, ébauché son projet de société pour éclairer sur ses objectifs. Parmi ses priorités, il y a la paix, la santé, l'éducation, la restauration de l'autorité de l'Etat, la sécurité, la bonne gouvernance, le développement social et économique, la sécurité alimentaire et la promotion de la femme et de la jeunesse.

Ces préoccupations sont les grandes lignes de son projet de société. Il a aussi ajouté la création d'un fonds de sécurité alimentaire et une Banque d'investissement pour la diaspora.

« Nous allons bâtir notre nation par la somme de nos compétences et notre implication collective », a dit le candidat du MMK, Modibo Koné.

Les Bâtisseurs dont Modibo Koné est aussi membre, ont apporté leur soutien à cette investiture. A cet égard, Me Mountaga Tall a témoigné de la bonne foi et l'amour du Mali qui animent Modibo Koné.

En plus de Maître Tall, le porte-parole des Bâtisseurs le Pr. Clément Mamadou Dembélé a rappelé que les Bâtisseurs désormais composés de Modibo Koné, Modibo Sidibé, Me Mountaga Tall, Moussa Sinko Coulibaly, Hamadoun Touré, Housseïni Amion Guindo et lui-même se donneront la main pour bâtir ce pays en accédant à Koulouba après l'élection présidentielle de juillet 2018.

Des femmes, des jeunes, les chefs coutumiers et religieux, et les représentants de plusieurs autres partis et Mouvements politiques étaient présents dans la salle.

Des artistes invités comme l'ensemble instrumental régional de Ségou "Koniéba" et Dabara ont animé la cérémonie de déclaration officielle de candidature du président du MMK, Modibo Koné à la présidentielle 2018.