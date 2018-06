Ile Maurice: Super Cash Back Gold - Une centaine de victimes logeront une plainte ce vendredi

L'artiste Dr Boyzini, qui était également présent à la conférence de presse, lance lui un appel au ministère des Arts et de la culture : revoir les conditions auxquelles les artistes devront adhérer avant de tenir un concert. «Nous remercions le Premier ministre qui a supprimé la taxe sur les instruments de musique. Il a dit que les artistes pouvaient organiser des concerts. Mais nous avons juste les stades Comarmond et Anjalay. Pour pouvoir faire un concert, il faut dépenser beaucoup. Nous demandons au gouvernement de revoir sa.»

Sur un volet plus politique, l'avoué a félicité le Premier ministre, Pravind Jugnauth, en qualifiant son Budget d'avant-gardiste. «Je fais appel au gouvernement pour créer un ministère pour la diaspora mauricienne. Selon mes renseignements, plus de 800 000 Mauriciens sont à l'étranger. Si ce ministère est créé, l'option d'un investissement florissant n'est pas à écarter.»

L'avoué a tenu une conférence de presse à l'étude Bokhoree, ce lundi 18 juin, pour évoquer quatre sujets. Autre point : l'affaire Sunkai. «Nous attendons le jugement du procès intenté à Bhimla Ramloll par les victimes de l'affaire Sunkai, pour faire une demande pour le dégel de l'argent.» Il y a une affaire en cour, où 1 300 plaignants réclament une somme de plus de Rs 225 millions à Bhimla Ramloll, connue comme madame Kaba. «Le jugement sera prononcé ce vendredi 22 juillet. A partir de là, on peut faire une demande pour que les victimes soient remboursées.»

