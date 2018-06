Afrique de l'Ouest: Pour une révision de la règlementation de la concurrence au sein de l'UEMOA

Il a, à cet égard, rappelé le souci manifesté par l'UEMOA dès sa création de mettre en place une législation communautaire de concurrence pouvant permettre d'encadrer le développement économique et social dans un contexte de libéralisation et d'ouverture.

"Le contexte de concurrence stimule la créativité et la compétitivité et crée les conditions d'une offre de qualité. Toutefois, face à des pratiques pouvant porter atteinte à la concurrence des entreprises, il est nécessaire de mettre en œuvre certaines règles pour discipliner voire réguler les comportements des agents économiques", a expliqué M. Faye.

"Des réflexions pourraient être engagées pour des pistes de réflexion et une meilleure répartition des compétences", a indiqué le directeur de cabinet du ministre sénégalais en charge du Commerce, également chargé du Secteur informel, de la Consommation et de la Promotion des PME.

