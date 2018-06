Afrique de l'Ouest: Migrations - Le G5 Sahel manque de moyens pour lutter contre les passeurs

D'après une source européenne, les militaires de la force conjointe ont également renforcé les contrôles sur les routes empruntées dans le désert par les passeurs de migrants vers la Libye, leur portant des coups sévères, à tel point que depuis quelques mois, une nouvelle route se développe vers l'Algérie et l'Espagne. « Le Niger est le premier pays de la région à agir contre les passeurs (... ). Les migrants interceptés sont ramenés dans un centre à Agadez (nord du Niger) où transitent également des migrants revenus de Libye », a-t-on indiqué de même source. La plupart des migrants interceptés sont originaires du Nigeria, de Côte d'Ivoire, de Gambie et de Guinée. Le Burkina Faso et le Niger sont des pays de transit.

Kalla Ankourao a, en outre, reconnu que les financements européens ont permis de démarrer des opérations. « La force a déjà eu des accrochages avec des groupes djihadistes en train de développer leur implantation dans la zone », a-t-il précisé, au nom de ses quatre homologues également présents à Bruxelles. Et parlant plus spécifiquement de son pays, le ministre nigérien a appelé à aider les Nigériens en difficulté réelle, dont ceux du nord du pays qui sont impliqués dans le trafic. « Nous devons aider la population de la région d'Agadez (grande ville aux portes du désert) qui n'a pas voulu aller vers le terrorisme ou les activités migratoires à trouver des revenus », a-t-il insisté.

