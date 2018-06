Afrique: Réunion prochaine à Cotonou des experts de la ZLECA

Cotonou, Bénin — La Commission économique pour l'Afrique (CEA) organise dès le 25 juin à Cotonou une réunion des experts de la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECA), apprend-on ce dimanche de source proche des organisateurs.

Placée sous le thème "Les implications du potentiel élargissement de la CEDEAO (Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest) et la Zone africaine de libre échange continental, la réunion des experts vise à approfondir la réflexion sur les potentielles implications économiques et socio-économiques de l'élargissement de la CEDEAO qui résulterait de l'adhésion du Maroc, de la Tunisie et de la Mauritanie.

Il s'agit spécifiquement d'examiner essentiellement les implications économiques, notamment en termes de flux commerciaux, de recettes publiques, les implications sur le bien-être de la population et d'identifier et discuter des principaux défis et enjeux pour la CEDEAO et également pour les pays candidats à l'adhésion.

Les experts examineront également les potentielles implications de cet élargissement de la CEDEAO sur le chantier de mise en œuvre de la ZLECA pour enrichir les résultats préliminaires du projet de rapport proposé par la CEA.

Ils formuleront des recommandations pour un élargissement économiquement et socio économiquement avantageux pour les différentes parties et surtout pour l'effectivité de la ZLECA.

La réunion ad-hoc d'experts de deux jours comprendra des sessions plénières au cours desquelles les participants discuteront des implications, enjeux et défis majeurs relatifs à l'élargissement de la CEDEAO par l'adhésion de nouveaux pays, aussi bien pour les différentes parties que pour la mise en œuvre de ZLECA.