Afrique: CM 2018 - Les compositions d'Angleterre - Tunisie

En face, Pickford sera dans les buts des Three Lions. Lingard est titulaire tout comme Dele, Sterling et Henderson. Harry Kane est le capitaine.

Nabil Maaloul a aligén sa meilleure équipe. On note la titularisation dans les buts du jeune Moez Hassen. Le trio du milieu e terrain est composé de Badri, Skhiri et Sassi tandis que Wahbi Khazri tient sa place malgré quelques doutes ces derniers jours.

L'Afrique est de nouveau scotchée. Et pour cause, c'est la quatrième sortie d'une équipe du continent à partir de 18h GMT. La Tunisie affronte l'Angleterre dans le groupe G. Et les eux équipes ont dévoilé leur onze entrant sans grande surprise du côté des Aigles de Carthage.

